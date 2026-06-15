Водитель Дамас, пытавшийся совершить обгон, вылетел с дороги

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Самаркандской области, активно обсуждается в социальных сетях. Опасный маневр водителя Дамас привел к тяжелым последствиям.

По данным Службы безопасности дорожного движения, инцидент произошел 9 июня около 18:10 на 138-м километре автомобильной дороги М-37, проходящей через территорию махалли Мирза Олим в Пахтачийском районе.

Согласно предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Дамас, выехал на обочину с грунтовым покрытием, пытаясь обогнать впереди идущие транспортные средства.

Однако из-за высокой скорости и неправильно выбранного маневра водитель потерял управление. В результате Дамас на большой скорости врезался в заднюю часть грузового автомобиля, двигавшегося в попутном направлении.

Сила удара была настолько велика, что водитель был госпитализирован с телесными повреждениями. Видеозаписи инцидента широко распространились в социальных сетях.