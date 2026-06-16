В Ташкентской и Самаркандской областях в холодильнике и шахте туалета нашли наркотики

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в Ташкентской и Самаркандской областях, из незаконного оборота изъяты крупные партии наркотических средств.

Сотрудники СГБ и Таможенного комитета задержали в городе Бекабад лицо, находившееся в розыске с 2025 года. При обыске в арендованном им доме в холодильнике было обнаружено 151 грамм опиума, а в шахте туалета — 4 килограмма 971 грамм гашиша.

По предварительным данным, данные вещества были ввезены контрабандой из соседнего государства.

В Ургутском районе Самаркандской области двое граждан были задержаны в момент продажи 932 граммов гашиша и 2,5 граммов опиума за 10 тысяч долларов США.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.