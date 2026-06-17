Задержан мошенник, обещавший трудоустройство через знакомых

В Бухарской области задержан гражданин, который брал деньги, обещая трудоустроить человека.

Как сообщается, гражданин А.А., представившись лицом, имеющим связи в высоких кабинетах, пообещал трудоустроить одного из граждан в систему Управления по чрезвычайным ситуациям.

Он также заявил, что поможет успешно пройти экзамены, потребовав за это 3 500 долларов США.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в момент получения запрашиваемых денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с мошенничеством и дачей взятки, проводятся следственные действия.