Призвали к осторожности в период сильного ветра и осадков

·3·Общество
Призвали к осторожности в период сильного ветра и осадков

Сообщается об ухудшении погодных условий в городе Ташкенте, наблюдаются сильный ветер и обильные осадки.

В связи с этим существует риск обрывов линий электропередачи, падения деревьев и возникновения пыльных бурь.

Все ответственные службы города приведены в полную готовность.

Граждан просят не оставлять автомобили рядом с деревьями, рекламными конструкциями и ненадежно закрепленными сооружениями.

Также рекомендуется не приближаться к линиям электропередачи и зонам, которые могут представлять опасность.

В чрезвычайных ситуациях можно обратиться по единому номеру 112, в диспетчерскую службу 1055 или по телефонам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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