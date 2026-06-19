Призвали к осторожности в период сильного ветра и осадков
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Сообщается об ухудшении погодных условий в городе Ташкенте, наблюдаются сильный ветер и обильные осадки.
В связи с этим существует риск обрывов линий электропередачи, падения деревьев и возникновения пыльных бурь.
Все ответственные службы города приведены в полную готовность.
Граждан просят не оставлять автомобили рядом с деревьями, рекламными конструкциями и ненадежно закрепленными сооружениями.
Также рекомендуется не приближаться к линиям электропередачи и зонам, которые могут представлять опасность.
В чрезвычайных ситуациях можно обратиться по единому номеру 112, в диспетчерскую службу 1055 или по телефонам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82.
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