Болельщики, не нашедшие мест в кафе, смотрели матч из багажника автомобиля

·54·Общество
Болельщики, не нашедшие мест в кафе, смотрели матч из багажника автомобиля

Во время очередного матча сборной Узбекистана болельщики придумали необычный способ поддержки национальной команды. Поскольку в кафе и фан-зонах не осталось свободных мест, некоторые любители футбола организовали себе небольшую фан-зону под открытым небом.

Возле Экопарка группа болельщиков установила телевизор в багажнике автомобиля, подключив его к аккумулятору, и смотрела игру в прямом эфире. Таким образом они не только создали комфортную среду для себя, но и привлекли внимание окружающих.

Видео быстро распространились в социальных сетях и были тепло встречены пользователями. Многие отметили, что такая идея демонстрирует любовь болельщиков к футболу и их преданность сборной.

Интересно, что сотрудники ГСБДД несколько раз проезжали мимо этого места, однако никаких препятствий болельщикам, поддерживающим сборную, не создавали.

УзбекистанЭкопаркГСБДД
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