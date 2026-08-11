Неловкая ситуация на презентации нападающего Крузейро взорвала соцсети

·40·Спорт
Неловкая ситуация на презентации нападающего Крузейро взорвала соцсети

Церемонии перехода в новую команду в футбольном мире часто наполнены яркими воспоминаниями и радостными моментами. Однако для нападающего Лусиано Родригеса, перешедшего на правах аренды из саудовского клуба «Неом» в бразильский «Крузейро», этот день запомнится неожиданным конфузом. Как сообщает Goal.com, один из эпизодов официальной презентации 23-летнего уругвайского футболиста мгновенно стал популярным в соцсетях и вызвал бурные обсуждения. Об этом сообщает Goal.com.

После перехода в «Крузейро» и подписания контракта Лусиано Родригес вышел на сцену перед болельщиками и представителями СМИ. К нему присоединилась его девушка — модель Антонела Чавалья. Из-за своей активности в соцсетях модель многие называют «уругвайской Ким Кардашьян». Её поступок на церемонии удивил всех. Когда футболист обнял девушку и попытался поцеловать её в щёку, она внезапно поспешно покинула сцену.

В результате Лусиано Родригес оказался в неловком положении перед публикой, растерялся и, пытаясь сгладить ситуацию, лишь нервно почесал голову. Этот видеоролик за короткое время широко распространился в интернете и привлёк внимание миллионов зрителей. Болельщики и пользователи соцсетей стали выдвигать различные версии о серьёзном конфликте между парой.

Объяснение звезды соцсетей

После бурных обсуждений, разгоревшихся в интернете, Антонела Чавалья, на которую подписаны более 170 тысяч человек, была вынуждена прояснить возникшее недоразумение. Она категорически заявила, что между партнёрами нет никаких разногласий, объяснив свой поступок напряжённой атмосферой в большом футбольном клубе.

В своём заявлении модель объяснила ситуацию так: «Когда я вышла на сцену, я поздравила его, а когда уходила, очень разволновалась. Этот момент захватил меня, и я решила оставить ему немного пространства. Здесь не было ни неуважения, ни какой-либо другой негативной ситуации, как подумали люди».

«Крузейро» и предстоящие испытания

Болельщики «Крузейро» надеются, что подобные небольшие неприятности за пределами поля не повлияют негативно на игру Лусиано Родригеса. В настоящее время команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и отстаёт от лидирующего «Палмейраса» на 15 очков. Несмотря на то что Родригес не попал в расширенный состав сборной Уругвая из 23 игроков на чемпионат мира, он намерен открыть новую страницу в своей карьере.

Нападающий, которым ранее также интересовался «Сандерленд», выбрал Бразилию, чтобы испытать себя в одном из самых конкурентных чемпионатов Южной Америки. Его дебют в новой команде может состояться уже на этой неделе. Впереди «Крузейро» ждёт важный для бразильского футбола матч против одного из сильнейших соперников — «Фламенго» — в рамках жаркого противостояния Кубка Либертадорес.

Лусиано РодригесКрузейроЧемпионат БразилииАнтонела ЧавальяКубок Либертадорес
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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