Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026

·38·Технологии
Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026

Проектирование электромобилей, их массовое производство и поставки — сложный процесс, включающий цепочки поставок и заводскую инфраструктуру. По данным иксбт.ком, генеральный директор Rivian РДж Скаринге подробно расскажет об этих передовых сложностях и достигнутых результатах на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026, которое пройдет в Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Сегодня Rivian работает на пересечении искусственного интеллекта, программного обеспечения, робототехники, производства и транспорта. На протяжении последних лет РДж Скаринге стремится доказать, что интеграция этих направлений не только возможна, но и станет основой для усиления конкуренции в будущем. Мероприятие запланировано на 13–15 октября текущего года в комплексе Москоне Кентер в Сан-Франциско.

Кроссовер Р2 и новая рыночная стратегия

Сейчас Rivian запускает производство модели Р2 стоимостью около 58 000 долларов США. С помощью этого нового СУВ Скаринге планирует занять более широкую долю рынка, которую не охватывали более дорогие модели Р1Т и Р1С. На фоне замедления спроса на дорогие электромобили и жесткой конкуренции, особенно со стороны китайских производителей доступных электромобилей, эта презентация считается одним из важнейших шагов для компании.

Помимо автомобилестроения, Скаринге расширяет деятельность в других перспективных отраслях. В частности, разработана дорожная карта перехода к полностью автономному вождению уровня 4 к 2028 году. Кроме того, Rivian расширяет собственную сеть зарядных станций, стремясь создать одну из крупнейших сетей зарядки в США.

Сочетание робототехники и искусственного интеллекта

РДж Скаринге также основал компанию по разработке гуманоидных роботов Минд Роботикс, которой в текущем году удалось привлечь 900 миллионов долларов инвестиций. В этой компании он занимает должности исполнительного председателя и временного генерального директора, а Rivian является ее крупным акционером и основным заказчиком.

Завод Rivian в городе Нормал, штат Иллинойс, США, планируется превратить в площадку, где люди и роботы будут совместно работать на сборочной линии. Скаринге видит в этом возможность решить проблему нехватки рабочей силы, которая, как ожидается, возникнет в будущем. Участники TechCrunch Disrupt 2026 смогут из первых рук узнать, как связаны эти инвестиции и как компания внедряет искусственный интеллект, одновременно создавая объекты в физическом мире.

RivianRJ ScaringeЭлектромобилиРобототехникаTechCrunch Disrupt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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