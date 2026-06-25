Болельщик разбил телевизор после матча с Португалией: видео облетело сети

·4·Общество
Болельщик разбил телевизор после матча с Португалией: видео облетело сети

Поражение сборной Узбекистана от Португалии со счетом 0:5 вызвало сильные эмоции среди болельщиков.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как один из фанатов в порыве разочарования после игры разбил телевизор.

Кадры быстро стали вирусными и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

Многие объясняют эту ситуацию тем, что болельщики неравнодушны к национальной сборной и воспринимают каждый матч всем сердцем.

Несмотря на тяжелое поражение, фанаты продолжают поддерживать команду. Впереди еще важные встречи и возможность исправить ситуацию.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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