В Ташкенте 5-летняя девочка упала в выгребную яму туалета

·38·Общество
В Ташкенте 5-летняя девочка упала в выгребную яму туалета

В Юнусабадском районе города Ташкента 5-летняя девочка упала в выгребную яму уличного туалета. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, происшествие случилось 25 июня.

Сразу после получения сообщения спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Один из них, используя специальные средства защиты, спустился в яму и благополучно вывел девочку.

После этого врачи оказали ребенку первую медицинскую помощь прямо на месте. К счастью, девочка не получила серьезных травм и была передана родителям в добром здравии.

По словам официальных лиц, сейчас состояние девочки хорошее. МЧС призвало родителей всегда держать под контролем открытые или недостаточно защищенные ямы во дворах, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.

ТашкентЮнусабадский район
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