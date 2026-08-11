Джон Барнс высоко оценил переход Мохамеда Салаха в «Трабзонспор»

·52·Спорт
Джон Барнс высоко оценил переход Мохамеда Салаха в «Трабзонспор»

Легенда «Ливерпуля» Джон Барнс в эксклюзивном интервью GOAL высоко оценил решение Мохамеда Салаха перейти в «Трабзонспор» и назвал его достойным уважения за то, что он не выбрал «лёгкий путь». Египетский футболист, завоевавший девять трофеев и забивший 257 голов в составе гранда английской Премьер-лиги, открывает новую страницу в карьере и готовится проявить себя в турецкой Суперлиге. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что 34-летнему опытному нападающему разрешили искать новую команду в статусе свободного агента, несмотря на то что в его контракте с клубом с Мерсисайда оставался ещё один год. Хотя варианты с Саудовской Про-лигой и чемпионатом MLS активно обсуждались, Салах предпочёл остаться в Европе и подписал двухлетний контракт с турецким «Трабзонспором».

О лёгком пути и варианте с Саудовской Аравией

Как сообщает GOAL, Джон Барнс высоко оценил выбор футболиста, отметив, что переход в Саудовскую Аравию мог стать более лёгким путём. По мнению Барнса, если бы нападающий отправился на Ближний Восток ещё в прошлом году, он выиграл бы в финансовом плане, но немного отошёл бы от большого футбола.

«Если бы тогда он уехал в Саудовскую Аравию, то, без сомнений, зарабатывал бы деньги и играл перед двумя тысячами зрителей. Сейчас же он отправился в конкурентоспособную лигу, где оценивается каждое его действие», — заявил бывший игрок «Ливерпуля».

Новый вызов и давление болельщиков

Всем известны чрезвычайная эмоциональность и требовательность турецких футбольных болельщиков. Поэтому выступать за «Трабзонспор» Мохамеду Салаху будет непросто. Кроме того, тот факт, что команда не входит в число сильнейших грандов чемпионата, возлагает на египетского футболиста ещё большую ответственность.

Как отметил Джон Барнс, футболист выбрал не один из клубов вроде «Бешикташа» или «Фенербахче», а команду, в которой ему предстоит доказать свой статус. Это свидетельствует о том, что он сделал выбор не только ради денег, но и потому, что по-прежнему хочет играть на высоком уровне.

Трансферная политика «Ливерпуля»

Ожидалось, что английский клуб приобретёт готовую звезду за большие деньги, чтобы заменить свою легенду. Однако «Ливерпуль» пошёл другим путём и инвестировал 34,5 млн фунтов стерлингов (47 млн долларов) в потенциал представителя сборной Испании Виктора Муньоса.

По мнению специалистов, заменить Мохамеда Салаха будет непросто, и естественно, что его преемники также окажутся под определённым давлением. Однако то, как сложится карьера египетского нападающего в чемпионате Турции, станет ясно лишь со временем.

Мохамед СалахДжон БарнсТрабзонспорЛиверпульТурецкая Суперлига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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