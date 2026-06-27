В Бектемирском районе 29 июня временно отключат питьевую воду

·22·Общество
В Бектемирском районе 29 июня временно отключат питьевую воду

В Бектемирском районе с 09:00 29 июня до 09:00 30 июня в некоторых районах будет временно приостановлено снабжение питьевой водой.

Ограничение связано с работами по переносу водопроводных труб в рамках строительства моста вдоль шоссе Охангарон.

Водоснабжение будет временно отсутствовать в следующих махаллях:

• Миришкор
• Рохат
• Зилола
• Чашма
• Икбол
• Мажнунтол
• Абай
• Гулбог
Бектемир
• Хусайн Бойкаро
• Олтинтопган
• Ийк ота
• Мусаффо
• Сохил
• Нурли йул
• Устозлар

АО «Тошкент шахар сув та’миноти» рекомендует жителям заранее сделать необходимый запас питьевой воды.

БектемирТашкентПитьевая водаШоссе ОхангаронТошкент шахар сув та’миноти
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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