В Бектемирском районе 29 июня временно отключат питьевую воду
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
• Миришкор
В Бектемирском районе с 09:00 29 июня до 09:00 30 июня в некоторых районах будет временно приостановлено снабжение питьевой водой.
Ограничение связано с работами по переносу водопроводных труб в рамках строительства моста вдоль шоссе Охангарон.
Водоснабжение будет временно отсутствовать в следующих махаллях:
• Миришкор
• Рохат
• Зилола
• Чашма
• Икбол
• Мажнунтол
• Абай
• Гулбог
• Бектемир
• Хусайн Бойкаро
• Олтинтопган
• Ийк ота
• Мусаффо
• Сохил
• Нурли йул
• Устозлар
АО «Тошкент шахар сув та’миноти» рекомендует жителям заранее сделать необходимый запас питьевой воды.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…