Футболист Хожимат Эркинов женился (видео)

Полузащитник национальной сборной Узбекистана и ташкентского клуба «Пахтакор» Хожимат Эркинов 27 июля отпраздновал свадебное торжество. Этот радостный день футболиста прошел в приподнятом настроении, в кругу близких, друзей и многочисленных гостей.

В распространившихся в социальных сетях видеороликах запечатлены прекрасная и уютная атмосфера свадебного торжества, искреннее настроение гостей и незабываемые моменты. Церемония была тепло встречена и болельщиками, которые поздравляют футболиста с новым этапом жизни, желая ему счастья и крепкой семьи.

Мы также поздравляем Хожимата Эркинова с созданием семьи и желаем ему семейного счастья, спокойствия, а в спортивной карьере — огромных успехов и новых достижений.

Хожимат Эркинов родился 29 мая 2001 года. В этом году футболисту исполнилось 25 лет.