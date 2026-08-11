Молодой человек, убивший таксиста под предлогом покупки овцы, приговорён к 20 годам тюрьмы

Молодой житель Джизака, 1999 года рождения, сел в такси, чтобы поехать в Самарканд. Во время поездки он заметил, что у 77-летнего водителя при себе есть деньги, и решил осуществить преступный замысел.

Он сказал водителю, что хочет купить овцу в горной местности, и предложил поехать на пастбище, где почти никто не живёт. Он также пообещал доплатить за поездку.

Прибыв на место, молодой человек напал на пожилого водителя и убил его. Затем он забрал деньги, телефон и ключи от автомобиля погибшего и уехал с места происшествия на его Нексиа-3.

Самое трагичное, что после убийства он продолжил перевозить пассажиров на этом автомобиле, пытаясь вести себя так, будто ничего не произошло. Однако долго это не продлилось. В Самарканде сотрудники дорожно-патрульной службы остановили и задержали молодого человека.

Согласно приговору суда, он признан виновным в умышленном убийстве, разбое и угоне автомобиля. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.