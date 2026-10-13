Подготовка к зимнему сезону: Кому выплатят единовременное пособие в размере 1 млн сумов?

В Узбекистане выдвигаются новые инициативы по социальной поддержке населения, в частности малообеспеченных и уязвимых слоев, в осенне-зимний и отопительный сезоны. Согласно выставленному на общественное обсуждение проекту нового нормативного документа, в ноябре текущего года планируется выделить нуждающимся семьям единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона сумов.

Также в документе предлагается расширить охват государственных компенсаций, предоставляемых для покрытия расходов на электроэнергию и природный газ, возрастающих в зимний сезон.

Компенсация за электричество и газ: Критерий доходов расширится до 1,43 млн сумов

Одним из важнейших ожидаемых нововведений является смягчение требований, направленных на увеличение числа семей, получающих коммунальную компенсацию:

Привязка к минимальным потребительским расходам: Предусматривается увеличение критерия дохода, установленного для получения компенсации по электроэнергии и природному газу, до 2 раз от минимальных потребительских расходов;

Предел дохода на душу населения: В результате этого изменения семьи, у которых среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет до 1 млн 430 тыс. сумов , также получат возможность воспользоваться этой помощью;

Расширение охвата: Это позволит направить государственные субсидии и компенсации за топливно-энергетические ресурсы, использованные сверх базовой нормы, еще большему количеству домохозяйств.

На что будут направлены средства?

Единовременная денежная помощь в размере 1 миллиона сумов, ожидаемая к выделению в ноябре:

Послужит покупке необходимых для зимнего сезона угля, дров и топливной продукции;

Поможет облегчить нагрузку на семейный бюджет по оплате электроэнергии и газа, которая возрастает в отопительный сезон.

В настоящее время проект данного документа находится на стадии обсуждения, и после изучения отзывов и предложений общественности ожидается его утверждение в установленном порядке и внедрение в практику.