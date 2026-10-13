Осенняя материальная помощь: имеете ли вы право получить «картошечные деньги» от своего предприятия?
С наступлением осеннего сезона в трудовых коллективах, среди сотрудников организаций и предприятий часто звучит традиционный вопрос: «Когда дадут «картошечные деньги»?» Эта выплата, известная под таким названием среди населения, по сути является единовременной материальной помощью, предоставляемой для приобретения сельскохозяйственной продукции и формирования зимних запасов.
Однако выплачивается ли эта материальная поддержка всем сотрудникам иковы каровы правила ее получения?
Кто может получить «картошечные деньги»?
В соответствии с действующим порядком, данная сумма выплачивается следующим категориям работников:
Бюджетные организации и государственные ведомства: если в соответствующих отраслевых нормативно-правовых актах или специальных решениях прямо указано на оказание материальной помощи для закупки сельскохозяйственной продукции;
Негосударственные и хозрасчетные предприятия: если в коллективном договоре организации, правилах внутреннего трудового распорядка или локальных приказах четко прописан пункт о выделении сотрудникам материальной помощи на осенний сезон.
Важный аспект законодательства: что говорит Трудовой кодекс?
Многие сотрудники считают «картошечные деньги» обязательной выплатой, которую должны производить все работодатели, однако в законодательстве это не так:
Обязательное требование отсутствует: Трудовым кодексом Республики Узбекистан не предусмотрено требование о безусловной и обязательной выплате «картошечных денег» всеми предприятиями и организациями;
Размер и условия выплаты: Выдача пособия, его точный размер (например, привязанный к БРВ или месячной зарплате) полностью зависят от финансовых возможностей работодателя, отраслевых соглашений и условий коллективного договора.
Что делать работникам?
Если вы хотите узнать, будут ли выплачиваться «картошечные деньги» в организации, где вы работаете, рекомендуется предпринять следующие шаги:
Обратиться в комитет профсоюза или отдел кадров вашего предприятия и ознакомиться с действующим коллективным договором;
Проверить наличие в внутреннем положении организации о материальном стимулировании работников и в трудовом договоре пунктов об осенней единовременной материальной помощи.
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