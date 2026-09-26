Вводится 15-процентная плата: новая льгота для тех, у кого нет долгов за свет и газ...

·56·Общество
Вводится 15-процентная плата: новая льгота для тех, у кого нет долгов за свет и газ...

В Узбекистане в правила пользования электрической энергией и природным газом вносятся коренные изменения, повышающие финансовую свободу потребителей и представителей бизнеса, а также стимулирующие платежную дисциплину. Согласно новому порядку, в коммунальной системе официально вводится статус «образцовых потребителей», для которых утверждаются особые благоприятные условия оплаты и тарифные условия. Воспользоваться данной льготой могут абоненты, не имеющие задолженности и полностью обеспеченные современными электронными приборами учета (системы АСКУЭ и АСКУГ).

Теперь им достаточно осуществлять предварительную оплату в размере всего 15 процентов вместо 100-процентного полного аванса до начала отчетного месяца. Остальная же основная часть платежа в размере 85 процентов будет выплачиваться поэтапно в течение месяца. Самое главное, случаи отключения от сети из-за несвоевременного поступления средств не будут рассматриваться как правонарушение, и к ним не будут применяться излишние штрафные санкции. Это нововведение является практической реализацией стратегических задач, выдвинутых Президентом на открытом диалоге с предпринимателями.

«15-процентный аванс, статус «образцового» и безнаказанная система»: 5 основных пунктов нового решения

Самые важные официальные факты по новой льготе на оплату электричества и газа:

  • Статус «образцового потребителя»: Создана специальная льготная категория для предприятий и граждан с высокой платежной дисциплиной;

  • Аванс снижен до 15 процентов: Вместо 100-процентного обязательного платежа в начале месяца достаточно внести лишь 15-процентный аванс;

  • Остальной платеж — в течение месяца: Оставшиеся 85 процентов потребленных ресурсов выплачиваются в рассрочку в течение месяца;

  • Условие АСКУЭ и АСКУГ: Данное послабление распространяется на абонентов, имеющих современные «умные» счетчики и не имеющих старой задолженности;

  • Отключение от сети — не правонарушение: Технические отключения, происходящие в случае задержки оплаты, не квалифицируются как грубое нарушение правил.

Порядок коммунальных платежей: Сравнение старого обязательства и новой «образцовой» системы

Сравнительные показатели условий оплаты за энергоресурсы:

Критерии и параметры

Действующий стандартный порядок

Новый порядок для образцовых потребителей

Объем предоплаты (аванса)

Требование 100% полной предоплаты

Предоплата в размере всего 15%

Срок выплаты оставшейся суммы

Должна быть полностью погашена до начала месяца

Поэтапно в течение отчетного месяца

Необходимое техническое требование

Наличие общих приборов учета

Подключение к электронной системе АСКУЭ / АСКУГ

История задолженности

Регулярные ограничения и контроль

Условие абсолютного отсутствия долгов

Последствия отключения от сети

Правонарушение, штраф и плата за повторное подключение

Не считается правонарушением, мягкое отношение

Влияние на бизнес-оборот

Замораживание денежных средств в начале месяца

Оборотные средства остаются в распоряжении бизнеса

Экономическая и финансовая экспертиза: Почему 15-процентная система спасает бизнес?

Заключения финансистов, банковских экспертов и специалистов отрасли:

  • «Свобода оборотных средств»: Раньше производственные предприятия и предприниматели были вынуждены в начале месяца предварительно оплачивать 100 процентов стоимости энергии на миллионы, а иногда и миллиарды сумов; это ограничивало движение денежных средств (cash flow) бизнеса. 15-процентная система позволяет средствам оставаться в распоряжении предприятия и направляться на производство;

  • Мотивация к платежной дисциплине: Предоставление преференций дисциплинированным абонентам без долгов побуждает и других потребителей вовремя гасить задолженность и устанавливать системы АСКУЭ;

  • Среда экономического доверия: Построение партнерства между государством и бизнесом на основе принципа стимулирования, а не наказания, обеспечивает стабильность на внутреннем рынке.

А как вы думаете, насколько снижение предоплаты до 15 процентов облегчит работу предприятий и предпринимателей? Должна ли эта льгота в будущем полностью внедряться и в обычных жилых домах? Оставляйте свои личные мнения и соображения в комментариях и делитесь этой важной новостью, чтобы все предприниматели и партнеры были в курсе!

ЭлектроэнергияАСКУЭобразцовый потребитель15% аванс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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