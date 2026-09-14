Питьевую воду отключат на 24 часа: крупные комплексы и улицы Юнусабада останутся без воды

В связи с началом подготовки к осенне-зимнему сезону и плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в столице Ташкенте наблюдаются временные перебои в подаче питьевой воды. Как сообщили предприятия городского водоснабжения, подача холодной ровно на сутки — на 24 часа — будет приостановлена на ряде оживленных улиц и в современных жилых комплексах Юнусабадского района. Данное ограничение начнется 14 сентября в 9:00 утра и продлится до 9:00 утра 15 сентября.

Поскольку важный профилактический процесс на водопроводных сетях охватит крупные жилые массивы, торговые центры и специальные объекты, ответственные организации просят граждан и предпринимателей, проживающих по данным адресам, заблаговременно создать достаточный запас воды. Итак, в каких именно адресах и жилых комплексах Юнусабадского района не будет воды, по каким телефонам доверия следует обращаться для вызова экстренных водовозов во время отключений и когда полностью завершатся ремонтные работы?

24-часовое ограничение: точные адреса Юнусабада, где не будет воды

С 9:00 14 сентября до 9:00 15 сентября подача питьевой воды будет прекращена в следующих районах:

Основные улицы и объекты: улица Янгишахар, улица Чинобод, а также здание следственного изолятора, расположенное на этой улице;

Крупные жилые комплексы: современный жилой комплекс «Manzara», где проживают тысячи семей;

Торговые и бизнес-зоны: жилой комплекс «High Town Siti» и расположенный на его территории крупный торгово-развлекательный центр (ТРЦ).

Экстренные номера телефонов: Контакты для вопросов и автоцистерн с водой

По вопросам, которые могут возникнуть в период отключения водоснабжения, граждане могут обращаться по следующим телефонам доверия:

Короткий экстренный номер: 1054 (единый колл-центр);

Центральная диспетчерская служба: (+998 71) 256-10-95, (+998 71) 252-60-08;

Диспетчерский отдел Юнусабадского района: (71) 235-25-64;

Рекомендация: жителей настоятельно просят заранее запастись чистой водой, необходимой для суточных бытовых нужд, приготовления пищи и санитарных целей.

Необходимость планового ремонта: сети будут обновлены

Данное временное неудобство направлено на предотвращение крупных аварий в будущем:

Профилактика осенне-зимнего сезона: до наступления холодов планируется повысить прочность магистральных трубопроводов и заменить изношенные детали насосов;

Гарантия стабильного давления: после завершения плановых ремонтных работ с 9:00 утра 15 сентября водоснабжение будет полностью восстановлено в прежнем режиме поэтапно;

Контролируемый процесс: ответственные инженерные бригады принимают меры по завершению ремонта в установленные сроки и возобновлению работы системы.

Плановое временное отключение холодной воды в столице является необходимой технической мерой для обеспечения бесперебойного пользования коммунальными услугами населением в зимний сезон.

Предупреждают ли вас заранее и своевременно об отключениях воды или других коммунальных услуг в вашем районе? Удовлетворены ли вы подготовкой коммунальной системы в вашем районе перед осенне-зимним сезоном? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим чрезвычайно важным предупреждением для жителей Юнусабадского района со всеми своими знакомыми, соседями и в махаллинских группах!