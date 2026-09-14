Питьевую воду отключат на 24 часа: крупные комплексы и улицы Юнусабада останутся без воды
В связи с началом подготовки к осенне-зимнему сезону и плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в столице Ташкенте наблюдаются временные перебои в подаче питьевой воды. Как сообщили предприятия городского водоснабжения, подача холодной ровно на сутки — на 24 часа — будет приостановлена на ряде оживленных улиц и в современных жилых комплексах Юнусабадского района. Данное ограничение начнется 14 сентября в 9:00 утра и продлится до 9:00 утра 15 сентября.
Поскольку важный профилактический процесс на водопроводных сетях охватит крупные жилые массивы, торговые центры и специальные объекты, ответственные организации просят граждан и предпринимателей, проживающих по данным адресам, заблаговременно создать достаточный запас воды. Итак, в каких именно адресах и жилых комплексах Юнусабадского района не будет воды, по каким телефонам доверия следует обращаться для вызова экстренных водовозов во время отключений и когда полностью завершатся ремонтные работы?
24-часовое ограничение: точные адреса Юнусабада, где не будет воды
С 9:00 14 сентября до 9:00 15 сентября подача питьевой воды будет прекращена в следующих районах:
Основные улицы и объекты: улица Янгишахар, улица Чинобод, а также здание следственного изолятора, расположенное на этой улице;
Крупные жилые комплексы: современный жилой комплекс «Manzara», где проживают тысячи семей;
Торговые и бизнес-зоны: жилой комплекс «High Town Siti» и расположенный на его территории крупный торгово-развлекательный центр (ТРЦ).
Экстренные номера телефонов: Контакты для вопросов и автоцистерн с водой
По вопросам, которые могут возникнуть в период отключения водоснабжения, граждане могут обращаться по следующим телефонам доверия:
Короткий экстренный номер: 1054 (единый колл-центр);
Центральная диспетчерская служба: (+998 71) 256-10-95, (+998 71) 252-60-08;
Диспетчерский отдел Юнусабадского района: (71) 235-25-64;
Рекомендация: жителей настоятельно просят заранее запастись чистой водой, необходимой для суточных бытовых нужд, приготовления пищи и санитарных целей.
Необходимость планового ремонта: сети будут обновлены
Данное временное неудобство направлено на предотвращение крупных аварий в будущем:
Профилактика осенне-зимнего сезона: до наступления холодов планируется повысить прочность магистральных трубопроводов и заменить изношенные детали насосов;
Гарантия стабильного давления: после завершения плановых ремонтных работ с 9:00 утра 15 сентября водоснабжение будет полностью восстановлено в прежнем режиме поэтапно;
Контролируемый процесс: ответственные инженерные бригады принимают меры по завершению ремонта в установленные сроки и возобновлению работы системы.
Плановое временное отключение холодной воды в столице является необходимой технической мерой для обеспечения бесперебойного пользования коммунальными услугами населением в зимний сезон.
Предупреждают ли вас заранее и своевременно об отключениях воды или других коммунальных услуг в вашем районе? Удовлетворены ли вы подготовкой коммунальной системы в вашем районе перед осенне-зимним сезоном? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим чрезвычайно важным предупреждением для жителей Юнусабадского района со всеми своими знакомыми, соседями и в махаллинских группах!
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