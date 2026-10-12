Стало известно, какой погоды ожидать в Узбекистане в течение недели

Узгидромет опубликовал прогноз погоды по всей стране на предстоящую неделю.

Сообщается, что сегодня, 12 октября, на территории Узбекистана ожидается переменная облачность. В некоторых регионах пройдут дожди. В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков не предвидится.

Днем температура воздуха в основном составит +18…+21 градус. На севере и юге страны воздух прогреется до +23…+26 градусов.

Завтра, 13 октября, дожди сохранятся в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях, а также ночью и утром в областях Ферганской долины. 14–16 октября осадков по республике не ожидается. Дневная температура составит +22…+25 градусов, на юге — +27…+30 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В предгорных и горных районах республики временами пройдут дожди, 12–13 октября возможны сильные осадки. В высокогорьях ожидаются осадки (дождь, снег). 12 октября в предгорных и горных районах возможно селепаводковые явления.

В Ташкенте сегодня днем временами пройдет дождь. Температура воздуха составит +19…+21 градус. 13–16 октября осадков не ожидается. Температура ночью составит +12…+15 градусов, днем — +22…+25 градусов. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с.