Военная прокуратура выплатит Абдурахмону Ташанову 15 миллионов сумов компенсации

В судебно-правовой практике Узбекистана зафиксирован важный прецедент, завершившийся победой представителя гражданского общества над одной из самых закрытых и влиятельных государственных структур. Исковое заявление председателя общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмона Ташанова против Военной прокуратуры, бывшего военного прокурора Отабека Холбоева и следователя Тимура Мухитдинова было рассмотрено Мирабадским районным судом города Ташкента. Суд частично удовлетворил исковые требования правозащитника о восстановлении чести, достоинства и возмещении причиненного ущерба.

По решению суда, в пользу Абдурахмона Ташанова за счет средств Военной прокуратуры постановили взыскать компенсацию в общей сложности на сумму 15 миллионов сумов, в частности, 5 миллионов сумов морального вреда и 10 миллионов сумов материального ущерба. Как стало известно, этот спор начался весной текущего года после того, как Военная прокуратура безосновательно обвинила Ташанова в распространении ложной информации в интернете и попыталась привлечь его к административной ответственности. После того как Мирабадский районный суд полностью оправдал правозащитника, Ташанов подал в суд на ответственный орган и должностных лиц, выдвинувших в его отношении необоснованные обвинения, и в итоге доказал свою правоту.

Какое значение имеет данное судебное решение для Узбекистана в плане свободы слова и практики возмещения гражданам ущерба от правоохранительных органов, будут ли должностные лица отвечать из собственного кармана и как это повлияет на последующие дела?

«Оправдательный приговор, компенсация в 15 миллионов и ошибка прокуратуры»: 5 ключевых пунктов процесса

Наиболее важные детали резонансного дела, рассмотренного в Мирабадском районном суде:

Компенсация в размере 15 миллионов сумов: Суд возложил на Военную прокуратуру обязательство по выплате 5 млн сумов морального и 10 млн сумов материального ущерба;

Истец и ответчики: Руководитель «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов подал жалобу непосредственно на Военную прокуратуру, бывшего прокурора О. Холбоева и следователя Т. Мухитдинова;

Необоснованное обвинение весной: Военная прокуратура попыталась привлечь правозащитника к административной ответственности, обвинив в «распространении ложной информации» в сети;

Полное оправдание: Мирабадский суд по уголовным делам установил отсутствие состава правонарушения в действиях Ташанова и полностью оправдал его;

Важный поворот в судебной практике: Гражданин успешно и на юридических основаниях взыскал ущерб со следственного органа, который необоснованно таскал его по судам.

Судебное дело Абдурахмона Ташанова: от необоснованного обвинения до компенсации

Сравнение этапов дела и результатов, зафиксированных в суде:

Показатели и аспекты Действия Военной прокуратуры (Весенние месяцы) Итоговое определение Мирабадского суда Выдвинутое обвинение Утверждение о распространении ложной информации в интернете Обвинение признано необоснованным, вынесен оправдательный приговор Характер действий Привлечение правозащитника к административной ответственности Официально признано необоснованным обвинением Рассмотренный иск — Защита чести, достоинства и возмещение причиненного ущерба Взысканный моральный вред — 5 000 000 сумов Взысканный материальный ущерб — 10 000 000 сумов (адвокатские и судебные расходы) Структура-ответчик Военная прокуратура и должностные лица Выплачивается за счет бюджета Военной прокуратуры

Правовая экспертиза и мнение эксперта: почему это решение важно для общества?

Выводы юристов, адвокатов и активистов гражданского общества:

Прецедент институциональной ответственности: Обычно следственные органы или прокуратура стараются избегать практики извинений перед гражданами, которых они необоснованно обвинили, или возмещения материального ущерба; дело Ташанова показало, что государственный орган также равен перед законом перед лицом граждан;

Щит для свободы слова и журналистских расследований: Практика давления под предлогом «распространения ложных сведений» на активистов и блогеров, высказывающих критические мнения в социальных сетях, после данного судебного решения столкнется с серьезным препятствием;

Возмещение материальных затрат: Материальный ущерб в размере 10 миллионов сумов стал справедливой компенсацией за адвокатские услуги и судебные хлопоты, открывая путь другим несправедливо пострадавшим гражданам также возвращать расходы через суд;

Вопрос взыскания в порядке регресса: По мнению специалистов, компенсация должна выплачиваться не из государственного бюджета (за счет налогоплательщиков), а возвращаться в порядке регресса из личной заработной платы конкретного следователя и прокурора, принявших незаконное решение.

Законная борьба Абдурахмона Ташанова на практике продемонстрировала, что необоснованные обвинения со стороны государственных органов не останутся безнаказанными.

По вашему мнению, является ли компенсация в 15 миллионов сумов, выплачиваемая гражданам, необоснованно обвиненным и оправданным госорганами, достойной их репутации и пережитых трудностей? А главное, должны ли эти средства взыскиваться не из государственного бюджета, а именно из личного кармана следователей и прокуроров, допустивших ошибку? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важнейшим для гражданского общества анализом со всеми своими друзьями!