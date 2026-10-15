В Ташкенте выявили лиц, которые представляются сотрудниками благоустройства и вымогают деньги у граждан

В Алмазарском районе города Ташкента распространились сообщения о том, что некие лица выдают себя за сотрудников службы благоустройства и требуют деньги у граждан.

Гражданам рекомендуется быть бдительными в подобных ситуациях и просить лиц, представляющихся сотрудниками служб, предъявить служебное удостоверение или документ, подтверждающий личность.

Кроме того, граждане, столкнувшиеся с подозрительными случаями, могут обратиться в соответствующие ведомства и сообщить о ситуации.

На данный момент официальных подробных комментариев по этому поводу от ведомств не поступало. Ситуация может проясниться после публикации дополнительной информации.