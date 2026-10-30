Заряжайте устройства: сегодня в 8 районах Ташкента на 6 часов отключат свет

·73·Общество
Заряжайте устройства: сегодня в 8 районах Ташкента на 6 часов отключат свет

Вниманию жителей, предприятий и организаций города Ташкента: сегодня, 30 октября, в ряде махаллей и на улицах восьми крупных районов столицы будет временно приостановлена подача электроэнергии.

В целях качественной подготовки электрических сетей к осенне-зимнему сезону, а также проведения необходимых плановых ремонтных работ, с 10:00 до 16:00 (всего 6 часов) подача электроэнергии будет ограничена.

Список районов и махаллей, где отключат свет

В связи с плановыми ремонтными работами временные ограничения будут введены в следующих районах и махаллях:

  • Бектемирский район: махалли «Абай», «Сохил», «Чашма», «Нурли Йул» и «Мусаффо»;

  • Алмазарский район: махалли «Себзар», «Янги Себзар», «Ахил» и «Умид»;

  • Яккасарайский район: махалля «Мерос»;

  • Мирзо-Улугбекский район: махалля «Катта Корасув»;

  • Шайхантахурский район: махалля «Ибн Сино»;

  • Учтепинский район: махалля «Чаманзор»;

  • Чиланзарский район: махалля «Чиланзар»;

  • Яшнабадский район: махалля «Чинор».

Рекомендации и предупреждения для потребителей

Для минимизации неудобств во время планового отключения жителям рекомендуется принять следующие меры:

  • Зарядка устройств: заранее полностью зарядить смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки (powerbank) и другие необходимые аккумуляторные приборы;

  • Безопасность бытовой техники: во избежание риска скачков напряжения при возобновлении подачи электроэнергии рекомендуется отключить чувствительную бытовую технику от розеток;

  • Возобновление подачи: если ремонтно-восстановительные работы в указанных махаллях будут завершены раньше установленного срока, подача электроэнергии может быть возобновлена до 16:00.

Сообщается, что данные временные неудобства направлены на обеспечение стабильности сетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Ташкент электроснабжениеОтключение электроэнергииТерриториальные электрические сети
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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