Заряжайте устройства: сегодня в 8 районах Ташкента на 6 часов отключат свет

Вниманию жителей, предприятий и организаций города Ташкента: сегодня, 30 октября, в ряде махаллей и на улицах восьми крупных районов столицы будет временно приостановлена подача электроэнергии.

В целях качественной подготовки электрических сетей к осенне-зимнему сезону, а также проведения необходимых плановых ремонтных работ, с 10:00 до 16:00 (всего 6 часов) подача электроэнергии будет ограничена.

Список районов и махаллей, где отключат свет

В связи с плановыми ремонтными работами временные ограничения будут введены в следующих районах и махаллях:

Бектемирский район: махалли «Абай», «Сохил», «Чашма», «Нурли Йул» и «Мусаффо»;

Алмазарский район: махалли «Себзар», «Янги Себзар», «Ахил» и «Умид»;

Яккасарайский район: махалля «Мерос»;

Мирзо-Улугбекский район: махалля «Катта Корасув»;

Шайхантахурский район: махалля «Ибн Сино»;

Учтепинский район: махалля «Чаманзор»;

Чиланзарский район: махалля «Чиланзар»;

Яшнабадский район: махалля «Чинор».

Рекомендации и предупреждения для потребителей

Для минимизации неудобств во время планового отключения жителям рекомендуется принять следующие меры:

Зарядка устройств: заранее полностью зарядить смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки (powerbank) и другие необходимые аккумуляторные приборы;

Безопасность бытовой техники: во избежание риска скачков напряжения при возобновлении подачи электроэнергии рекомендуется отключить чувствительную бытовую технику от розеток;

Возобновление подачи: если ремонтно-восстановительные работы в указанных махаллях будут завершены раньше установленного срока, подача электроэнергии может быть возобновлена до 16:00.

Сообщается, что данные временные неудобства направлены на обеспечение стабильности сетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.