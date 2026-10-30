Заряжайте устройства: сегодня в 8 районах Ташкента на 6 часов отключат свет
Вниманию жителей, предприятий и организаций города Ташкента: сегодня, 30 октября, в ряде махаллей и на улицах восьми крупных районов столицы будет временно приостановлена подача электроэнергии.
В целях качественной подготовки электрических сетей к осенне-зимнему сезону, а также проведения необходимых плановых ремонтных работ, с 10:00 до 16:00 (всего 6 часов) подача электроэнергии будет ограничена.
Список районов и махаллей, где отключат свет
В связи с плановыми ремонтными работами временные ограничения будут введены в следующих районах и махаллях:
Бектемирский район: махалли «Абай», «Сохил», «Чашма», «Нурли Йул» и «Мусаффо»;
Алмазарский район: махалли «Себзар», «Янги Себзар», «Ахил» и «Умид»;
Яккасарайский район: махалля «Мерос»;
Мирзо-Улугбекский район: махалля «Катта Корасув»;
Шайхантахурский район: махалля «Ибн Сино»;
Учтепинский район: махалля «Чаманзор»;
Чиланзарский район: махалля «Чиланзар»;
Яшнабадский район: махалля «Чинор».
Рекомендации и предупреждения для потребителей
Для минимизации неудобств во время планового отключения жителям рекомендуется принять следующие меры:
Зарядка устройств: заранее полностью зарядить смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки (powerbank) и другие необходимые аккумуляторные приборы;
Безопасность бытовой техники: во избежание риска скачков напряжения при возобновлении подачи электроэнергии рекомендуется отключить чувствительную бытовую технику от розеток;
Возобновление подачи: если ремонтно-восстановительные работы в указанных махаллях будут завершены раньше установленного срока, подача электроэнергии может быть возобновлена до 16:00.
Сообщается, что данные временные неудобства направлены на обеспечение стабильности сетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.
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