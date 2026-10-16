В Алмазарском районе 16-летняя девушка была найдена повешенной в собственном доме

В Алмазарском районе Ташкента 16-летняя девушка была найдена мертвой в квартире. В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По его данным, 12 октября 2026 года в 18:12 на основании сообщения, поступившего по номеру «112», было установлено, что в доме по улице Чукурсой махалли «Иброхим ота» Алмазарского района города Ташкента скончалась М.Р., родившаяся 17 августа 2010 года.

Согласно предварительным данным, брат девушки вошел в квартиру через балкон, так как входная дверь была заперта, и увидел сестру в повешенном состоянии. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи констатировали ее смерть.

В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.