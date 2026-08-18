Катавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВД

Группа молодых людей, нарушивших правила катания на роликах на территории Центра исламской цивилизации в Ташкенте и не подчинившихся законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, была привлечена к ответственности судом. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел города Ташкента.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно, как молодые люди спорят с сотрудниками ОВД и оказывают сопротивление их требованиям. Отмечается, что инцидент произошёл 16 августа примерно в 21:00.

По имеющимся данным, группа молодых людей хотела покататься на роликах на территории центра, где было многолюдно. Прибывшие на место сотрудники ОВД разъяснили им, что катание на роликах на данной территории запрещено, и сделали соответствующее предупреждение.

Однако молодые люди не подчинились законному требованию сотрудников. Оформленные по факту инцидента документы были направлены в суд по уголовным делам Алмазарского района.

Согласно решению суда, Ю., С. и А. были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных статьёй 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство), а также частью 1 статьи 194 (невыполнение законного требования сотрудника органа внутренних дел).

В отношении них были назначены различные административные наказания. В частности, Ю. и С. были оштрафованы, а А. назначено административное задержание сроком на 10 суток.

После инцидента молодые люди выразили сожаление о содеянном и извинились перед общественностью.