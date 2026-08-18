Катавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВД

·14·Общество
Катавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВД

Группа молодых людей, нарушивших правила катания на роликах на территории Центра исламской цивилизации в Ташкенте и не подчинившихся законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, была привлечена к ответственности судом. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел города Ташкента.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно, как молодые люди спорят с сотрудниками ОВД и оказывают сопротивление их требованиям. Отмечается, что инцидент произошёл 16 августа примерно в 21:00.

По имеющимся данным, группа молодых людей хотела покататься на роликах на территории центра, где было многолюдно. Прибывшие на место сотрудники ОВД разъяснили им, что катание на роликах на данной территории запрещено, и сделали соответствующее предупреждение.

Однако молодые люди не подчинились законному требованию сотрудников. Оформленные по факту инцидента документы были направлены в суд по уголовным делам Алмазарского района.

Согласно решению суда, Ю., С. и А. были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных статьёй 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство), а также частью 1 статьи 194 (невыполнение законного требования сотрудника органа внутренних дел).

В отношении них были назначены различные административные наказания. В частности, Ю. и С. были оштрафованы, а А. назначено административное задержание сроком на 10 суток.

После инцидента молодые люди выразили сожаление о содеянном и извинились перед общественностью.

ТашкентЦентр исламской цивилизацииАлмазарский район
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