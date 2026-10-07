В Ташкенте мужчина, живший с несовершеннолетней девочкой, подозревается в насилии

·85·Общество
В Ташкенте мужчина, живший с несовершеннолетней девочкой, подозревается в насилии

Сообщается, что в Алмазарском районе города Ташкента мужчина, проживавший с несовершеннолетней девочкой в религиозном браке (шариатскому никоху), применил к ней насильственные действия и нанес телесные повреждения. Об этом сообщили в Ташкентском городском управлении Национального агентства социальной защиты.

Выяснилось, что Н.М. 28 августа 2025 года заключил шариатский брак с Ч.Б. и проживал с ней с этого дня.

По предварительным данным, Ч.Б. применил насилие в отношении несовершеннолетней Н.М., удовлетворил свои половые потребности и нанес девочке телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту ОВД Алмазарского района проводит доследственную проверку. В связи с этим все детали происшествия и его правовая оценка пока не известны.

5 октября сотрудники Алмазарского районного центра социальных услуг «Инсон» и ОВД района провели беседу с несовершеннолетней Н.М. и ее тетей Н.Н.

В настоящее время принимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов девочки, обеспечению ее безопасности и стабилизации ее психологического состояния.

Кроме того, в целях предотвращения фактов притеснения и насилия в будущем на имя Н.М. был оформлен охранный ордер.

Алмазарский районН.М.Национальное агентство социальной защитыТашкентское городское управление
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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