Приговоренный к пожизненному заключению в Южной Корее узбекистанец вышел на свободу спустя 16 лет

·2·Общество
Приговоренный к пожизненному заключению в Южной Корее узбекистанец вышел на свободу спустя 16 лет

В Южной Корее гражданин Узбекистана Акмаль Бозоров, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийстве таксиста и грабеже, вышел на свободу спустя более чем 16 лет. Суд выявил серьезные нарушения в ходе следствия и принял решение пересмотреть уголовное дело. Об этом сообщает The Korea Times.

37-летний Акмаль Бозоров был освобожден из тюрьмы в городе Чханвон 15 октября 2026 года. У ворот тюрьмы его встретил отец.

Бозоров был обвинен в преступлении, связанном с гибелью таксиста в 2009 году в городе Южной Кореи Чханвон. На первичных допросах он признал вину, однако позже заявлял, что показания были получены под давлением и с применением незаконных методов следствия, и настаивал на своей невиновности в убийстве.

В апреле 2010 года Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор в отношении него. После этого Акмаль Бозоров содержался под стражей более 16 лет.

Ikki kishi qo‘lida guldasta bilan kameralar qarshisida turibdi.

В ходе процесса по пересмотру дела выяснилось, что при расследовании были допущены грубые нарушения. В частности, отмечалось, что сотрудники полиции предоставили Бозорову ложную информацию о том, что его ДНК якобы найдено на месте преступления, а также пытались получить признательные показания, утверждая, что жертва еще жива. Кроме того, нарушением его прав было признано то, что Бозорову, недостаточно хорошо владевшему корейским языком, во время допроса не предоставили переводчика.

Окружной суд Чханвона 15 октября вынес решение о пересмотре дела и приостановил исполнение наказания. Таким образом, Бозоров получил возможность ожидать окончания нового судебного процесса на свободе.

Тем не менее, Акмаль Бозоров еще не оправдан. Вопрос о его виновности или невиновности будет решен в ходе повторного судебного разбирательства.

Акмаль БозоровЧханвонЮжная Кореятюремное заключение
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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