В Сариасии пойманы браконьеры, застрелившие бурого медведя из Красной книги

В ходе оперативного рейдового мероприятия, проведенного государственными инспекторами главных управлений экологии и изменения климата Самаркандской и Сурхандарьинской областей, была разоблачена группа браконьеров, причинивших огромный ущерб животному миру.

При досмотре багажника автомобиля марки «Niva Legend», остановленного на дороге в связи с возникшими подозрениями, были обнаружены расфасованные по мешкам части тел редкого и исчезающего хищного животного.

Оружие и 8 мешков, найденные в машине

В ходе проверки в автомобиле был обнаружен настоящий боевой арсенал и результаты незаконной охоты, которые были оформлены в качестве вещественных доказательств:

Части тел животных: Выяснилось, что в 8 отдельных мешках в багажнике перевозились расчлененные туши одного медведя и 3 диких кабанов;

Специальное охотничье оружие: Из салона автомобиля были изъяты 5 охотничьих ружей различных марок, многочисленные боеприпасы, дневные и ночные бинокли, глушители, ножи, фонари и топоры.

Материальный ущерб на сумму более 679 миллионов сумов

В ходе дознания выяснилось, что незаконная охота была совершена в горных районах Сариасийского района Сурхандарьинской области:

Утеря из Красной книги: Подтверждено, что убитый хищник является редким тянь-шанским бурым ведведем, находящимся под строгой охраной и внесенным в Красную книгу Узбекистана и Международного союза охраны природы;

Ущерб, нанесенный природе: В результате незаконного уничтожения одного тянь-шанского медведя и 3 кабанов животному миру был причинен серьезный материальный ущерб на общую сумму 679 миллионов 800 тысяч сумов.

Возбуждено уголовное дело

В связи с инцидентом в отношении правонарушителей принимаются строгие меры: