В Сариасии пойманы браконьеры, застрелившие бурого медведя из Красной книги
В ходе оперативного рейдового мероприятия, проведенного государственными инспекторами главных управлений экологии и изменения климата Самаркандской и Сурхандарьинской областей, была разоблачена группа браконьеров, причинивших огромный ущерб животному миру.
При досмотре багажника автомобиля марки «Niva Legend», остановленного на дороге в связи с возникшими подозрениями, были обнаружены расфасованные по мешкам части тел редкого и исчезающего хищного животного.
Оружие и 8 мешков, найденные в машине
В ходе проверки в автомобиле был обнаружен настоящий боевой арсенал и результаты незаконной охоты, которые были оформлены в качестве вещественных доказательств:
Части тел животных: Выяснилось, что в 8 отдельных мешках в багажнике перевозились расчлененные туши одного медведя и 3 диких кабанов;
Специальное охотничье оружие: Из салона автомобиля были изъяты 5 охотничьих ружей различных марок, многочисленные боеприпасы, дневные и ночные бинокли, глушители, ножи, фонари и топоры.
Материальный ущерб на сумму более 679 миллионов сумов
В ходе дознания выяснилось, что незаконная охота была совершена в горных районах Сариасийского района Сурхандарьинской области:
Утеря из Красной книги: Подтверждено, что убитый хищник является редким тянь-шанским бурым ведведем, находящимся под строгой охраной и внесенным в Красную книгу Узбекистана и Международного союза охраны природы;
Ущерб, нанесенный природе: В результате незаконного уничтожения одного тянь-шанского медведя и 3 кабанов животному миру был причинен серьезный материальный ущерб на общую сумму 679 миллионов 800 тысяч сумов.
Возбуждено уголовное дело
В связи с инцидентом в отношении правонарушителей принимаются строгие меры:
Все охотничье оружие, боеприпасы, соответствующие разрешения и охотничьи удостоверения переданы на временное хранение в УВД Самаркандской области, а автомобиль браконьеров «Niva Legend» водворен на штрафстоянку;
В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 202 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение порядка пользования животным или растительным миром с причинением крупного ущерба). В настоящее время ведутся следственные действия.
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