Редкие животные Чаткала в одном кадре: фотоловушки раскрыли таинственную картину

Фотоловушки, установленные в Чаткальском государственном биосферном заповеднике, запечатлели тянь-шаньского бурого медведя и сибирских горных козлов. Эти кадры, снятые в дикой природе, ещё раз показали, насколько богат животный мир заповедника.

Тянь-шаньский бурый медведь считается одним из крупнейших хищников региона. Он обитает главным образом в труднодоступных для людей районах Западного Тянь-Шаня.

Животное попало в объектив фотоловушки в тот момент, когда продолжало вести обычную жизнь в естественной среде.

Такие фотоловушки позволяют наблюдать за образом жизни и перемещениями диких животных, не беспокоя их. Подобные снимки помогают учёным и специалистам отслеживать численность животных в заповеднике, изучать территории их перемещений и защищать редкие виды.