Редкие животные Чаткала в одном кадре: фотоловушки раскрыли таинственную картину
Фотоловушки, установленные в Чаткальском государственном биосферном заповеднике, запечатлели тянь-шаньского бурого медведя и сибирских горных козлов. Эти кадры, снятые в дикой природе, ещё раз показали, насколько богат животный мир заповедника.
Тянь-шаньский бурый медведь считается одним из крупнейших хищников региона. Он обитает главным образом в труднодоступных для людей районах Западного Тянь-Шаня.
Животное попало в объектив фотоловушки в тот момент, когда продолжало вести обычную жизнь в естественной среде.
Такие фотоловушки позволяют наблюдать за образом жизни и перемещениями диких животных, не беспокоя их. Подобные снимки помогают учёным и специалистам отслеживать численность животных в заповеднике, изучать территории их перемещений и защищать редкие виды.
…