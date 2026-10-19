“Вы построили большой дом, купили дорогую машину... Ну а дальше?”: Пища для размышлений

·8·Общество
“Вы построили большой дом, купили дорогую машину... Ну а дальше?”: Пища для размышлений

В стремительно текущем времени люди настолько погрузились в гонку за материальным богатством, карьерой и показухой, что в итоге забыли о самой важной ценности — о самих себе и истинном смысле жизни. Многие тратят всю жизнь на то, чтобы выглядеть красиво со стороны, добиваться похвалы людей, но не останавливаются ни на мгновение, чтобы задуматься о том, каков истинный срок службы этих вещей.

Есть несколько простых, но пробуждающих совесть вопросов, которые каждый из нас должен задать самому себе.

Время расчетов: каков срок службы вещей, к которым мы стремимся?

Материальные достижения, ставшие смыслом нашей жизни, на самом деле очень коротки и преходящи:

  • Грандиозные здания, построенные с героизмом: Роскошные особняки, воздвигнутые годами ценой здоровья и нервов, простоят от силы 50 или 100 лет, а затем достанутся другим;

  • Дорогой автомобиль последней модели: Как бы с гордостью им ни управляли, его прелесть устареет или потеряет ценность через 5–10 лет;

  • Пышная свадьба, удивившая всех: Церемония, на которую ушли все деньги, собранные за всю жизнь, проходит за одну ночь, а на следующий день люди, занятые своими заботами, забывают о ней;

  • Миллионы, скопленные годами: Богатство, собираемое по крупицам на протяжении лет, можно потратить за секунду из-за какой-нибудь чрезвычайной ситуации, болезни или ошибки;

  • Человеческая жизнь: Тот, кто хочет покорить мир, живет на этой земле всего 70–80, в крайнем случае 100 лет.

Временные блага и забытая вечность

Если срок и конечная точка всего так очевидны, почему мы гоняемся за преходящими тенями и теряем нашу истинную вечную жизнь и душевное спокойствие?

  • Риск забыть загробную жизнь: Увлечение приумножением богатства в кармане и забвение богатства души и ответственности перед завтрашним днем — это величайший проигрыш;

  • Обесценивание доброты и заботы: В погоне за успехом мы перестали справляться о здоровье престарелых родителей, «не нашли времени» на искренний смех наших детей и общение с ними.

Самое подходящее время уделить внимание близким — СЕЙЧАС

В этот мир никто не приходит дважды. Со временем у нас могут появиться все материальные блага, но есть риск, что рядом не окажется людей, которые искренне любят нас:

  • Позвоните сегодня родителям и скажите, что любите их;

  • Обнимите ребенка и подарите ему свое внимание, а не дорогую игрушку;

  • Помните, что в честной жизни и простоте кроется великая мудрость.

Жить не ради благ преходящего мира, а ради доброго имени, которое останется после нас, и улыбки на лицах близких — вот высшая цель жизни.

Материальное богатствоВремяДуховные ценностиСмысл жизни
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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