Пути духовно-нравственного воспитания молодежи посредством речи

В современную эпоху глобализации и ускоренного цифрового обмена информацией воспитание молодежи духовно зрелой, мыслящей независимо, уважающей национальные и общечеловеческие ценности становится одной из важнейших задач развития общества. Особое значение в этом процессе имеет культура речи. Ведь речь — это не просто средство выражения мыслей человека, но и социальное явление, отражающее его мировоззрение, моральный облик, культурный уровень и отношение к окружающим.

То, как молодое поколение говорит, насколько аргументировано выражает свои мысли, умеет слушать других и с уважением относится к различным точкам зрения, напрямую связано с его духовно-нравственным воспитанием. Поэтому ограничивать воспитание посредством речи лишь обучением красивой речи неправильно. В этом процессе важную роль играют привитие молодежи благородных идей, формирование культуры общения, развитие критического мышления и укрепление социальной ответственности.

Правовые и социальные основы духовно-нравственного воспитания

В Законе Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 года № ЗРУ-406 «О государственной молодежной политике» содействие духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи определено в качестве одного из основных направлений государственной политики. Также предусмотрено воспитание молодежи в духе патриотизма, толерантности, уважения к законам, национальным и общечеловеческим ценностям.

А в Законе Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании» воспитание охарактеризовано как системный процесс, направленный на формирование у молодого поколения сознания, духовно-нравственных ценностей и мировоззрения.

В частности, важной программной основой в этом деле служит «Концепция непрерывного духовно-нравственного воспитания», утвержденная постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2019 года № 1059. В ней приоритетное значение придается поэтапному развитию у молодежи таких качеств, как преданность Родине, ответственность, доброта, толерантность, правовая культура, независимое мышление и трудолюбие.

Главный вывод, следующий из анализа данных документов, заключается в том, что духовно-нравственное воспитание не должно ограничиваться случайными мероприятиями или разовыми беседами. Оно должно представлять собой непрерывный социально-педагогический процесс, осуществляемый в сотрудничестве семьи, образовательного учреждения, махалли и общественности. В этом процессе речь выступает одним из важнейших инструментов воздействия на душу и сознание человека.

Речь — средство духовного воздействия и воспитания

Сила слова в поиске пути к сердцу человека несравнима ни с чем. Вовремя сказанная мысль способна вселить в молодежь уверенность, направить ее к благим целям, побудить к осознанию своих возможностей. И наоборот, оскорбительное, унизительное или грубое обращение вполне может негативно повлиять на уверенность молодежи в себе и на ее социальные отношения.

С этой точки зрения действенность воспитательной речи определяется не ее произнесением повышенным тоном или строгой интонацией, а ее смысловой обоснованностью, искренностью, богатством жизненными примерами и соответствием возрастным особенностям слушателя. Например, вместо общих нравоучений молодежи о честности более эффективным может стать обсуждение моральных выборов, встречающихся в повседневной жизни. Такой подход побуждает молодежь не принимать готовые выводы, а анализировать ситуацию, выражать свое отношение и осознавать последствия своего решения.

Следовательно, задача речи в духовно-нравственном воспитании заключается не просто в передаче информации, а в создании условий для размышлений, рассуждений и выработки осознанных выводов.

Культура общения в семье — первый этап воспитания

Речевое и духовное развитие молодежи формируется прежде всего в семейной среде. Ребенок перенимает определенные модели поведения из стиля речи родителей, их отношения к старшим, культуры разрешения семейных конфликтов и повседневного общения. Поэтому в семье важно выслушивать мнение ребенка, с уважением относиться к его вопросам, исправлять ошибки не через унижение, а посредством разъяснения.

В этом вопросе особого внимания заслуживают три аспекта: личный речевой пример родителей, регулярные содержательные беседы с ребенком и атмосфера общения в семье, основанная на взаимном уважении.

Детям недостаточно просто говорить: «Будь хорошим человеком». Ребенок должен видеть в повседневных поступках взрослых такие качества хорошего человека, как манера общения, правдивость, умение просить прощения, выражать благодарность и принимать ответственность.

Усиление речевого воспитания в образовательных учреждениях

Формирование культуры речи в образовательном процессе — это задача не только учителей родного языка и литературы. Преподаватель каждого предмета может внести свой вклад в развитие у молодежи логического мышления, умения выражать свои взгляды на основе аргументов и культуры научных дискуссий. Для этого необходимо целенаправленно использовать на уроках дебаты, проблемные вопросы, самостоятельные выступления, коллективные обсуждения и анализ социально-нравственных ситуаций.

Особенно важен следующий принцип: мнение школьника или студента может быть ошибочным, но его личность не должна подвергаться унижению. Критическое, но уважительное отношение педагога служит формированию у молодежи культуры аргументированной речи, умения слушать других и признавать свои ошибки.

В то же время целесообразно связывать с современными жизненными ситуациями и преподавать идеи речевого этикета, гуманизма, уважения к знаниям и добра, выраженные в произведениях наших великих мыслителей, в частности Алишера Навои.

Культура речи в цифровой среде: новые задачи

Сегодня поле общения молодежи не ограничивается традиционными беседами. Социальные сети, мессенджеры, видеоплатформы и виртуальные сообщества стали их повседневной информационной средой. Поэтому культура цифрового общения должна рассматриваться как неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания. Такие явления, как распространение в социальных сетях оскорбительных высказываний, необоснованных новостей, пренебрежение неприкосновенностью частной жизни и массовое унижение других, могут негативно повлиять на моральные взгляды молодежи.

В такой ситуации вместо попыток оградить молодежь от интернета важнее научить ее критически оценивать информацию, проверять источники, культурно выражать свои мысли и осознавать цифровую ответственность. Каждому молодому человеку перед тем, как оставить комментарий в социальной сети, целесообразно задать себе три вопроса: достоверна ли информация, которую я распространяю? не ущемляет ли это мнение чести и достоинства других? какое влияние это сообщение может оказать на общество? Именно через такие вопросы культура речи гармонично сочетается с информационной культурой и гражданской ответственностью.

Практические пути повышения эффективности духовно-нравственного воспитания

В духовно-нравственном воспитании посредством речи целесообразно не ограничиваться традиционными лекциями, а расширять методы, превращающие молодежь в активных участников.

Во-первых, в образовательных учреждениях можно организовать регулярные открытые диалоги на такие темы, как «Культура общения», «Ответственность слова», «Мое мнение — моя ответственность».

Во-вторых, посредством обсуждения книг и анализа нравственного выбора героев художественных произведений необходимо развивать у молодежи навыки самостоятельного вынесения выводов и аргументации своего мнения.

В-третьих, целесообразно поддерживать деятельность клубов в образовательных учреждениях и махаллях, направленных на развитие ораторского искусства, дискуссий и презентацию социальных инициатив.

В-четвертых, с участием молодежи можно готовить короткие просветительские видеоролики, аудиодиалоги и выразительные воспитательные выступления для социальных сетей. При этом молодежь выступает не просто потребителем информации, а активным участником, формирующим позитивную информационную среду.

В-впятых, результаты воспитательной работы нужно оценивать не только по количеству проведенных мероприятий, но и по изменениям в культуре общения молодежи, культуре аргументации, готовности к сотрудничеству и ответственному отношению.

Этот подход созвучен идее оценки воспитания через научно обоснованные индикаторы, определенной в «Концепции непрерывного духовно-нравственного воспитания».

Заключение: духовность проявляется в слове, укрепляется в деле

Духовно-нравственное воспитание молодежи посредством речи — это не просто обучение ее вежливому общению, а формирование осознания ценности человека, ответственности за свое слово, уважения к истине и чувства долга перед обществом.

Самое действенное слово в духовно-нравственном воспитании — это слово, подкрепленное делом. Поэтому родители, педагоги, активисты махалли и представители общественности должны демонстрировать речевую и нравственную культуру, способную послужить примером для молодежи.

Мы должны научить нынешнюю молодежь не просто тому, как говорить, но и зачем говорить, когда слушать, как дискутировать и какую ответственность нести за последствия сказанного слова.

Ведь в обществе с высоким уровнем речевой культуры укрепляется взаимное уважение, развивается независимое мышление и создается прочная основа для воспитания духовно зрелого поколения.

Шукрилло Сайдалиев

Слушатель Наманганского регионального филиала

Института переподготовки и повышения квалификации кадров в духовно-просветительской сфере при ИСУ