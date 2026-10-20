Заabолженность гражданина перед банком была полностью погашена

На основании нескольких исполнительных надписей частного нотариуса, расположенного в Мирзо-Улугбекском районе, было предусмотрено взыскание с должника И.Б. в пользу АО «ANOR BANK» задолженности в размере 178 миллионов сумов.

Данный исполнительный документ поступил в производство Межрайонного отдела по исполнению судебных актов Управления Бюро принудительного исполнения Наманганской области.

Государственным исполнителем было возбуждено исполнительное производство, и должнику предоставлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа.

В результате проведенных исполнительных действий было обеспечено полное взыскание средств в размере 178 миллионов сумов в пользу АО «ANOR BANK».

Бюро принудительного исполнения Наманганской области продолжает работу по обеспечению своевременного и эффективного исполнения документов судов и других уполномоченных органов.