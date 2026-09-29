Официальное заявление АВО банк в связи с обращением, оставленным в социальной сети Facebook

В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о введении ограничений на операции по счетам и вкладам клиента, считаем необходимым дать официальное разъяснение, — говорится в заявлении, опубликованном банком на своей официальной странице.

На каком основании введены ограничения

Ограничение на распоряжение денежными средствами на счетах и вкладах клиента было введено на основании требования правоохранительного органа в рамках проводимых следственных мероприятий.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, правоохранительные органы имеют право требовать от банка ограничения операций по любым счетам, в том числе вкладам, счетам до востребования и карточным счетам.

При этом банк обязан исполнять требования правоохранительных органов, принятые в пределах их полномочий.

Банк не вправе самостоятельно отменять наложенное ограничение. Это может быть осуществлено только на основании соответствующего документа уполномоченного правоохранительного органа. Даже если ограничение было наложено ошибочно, банк не может отменить его без прямого соответствующего указания уполномоченного правоохранительного органа.

Как известно, клиент ссылается на письмо, полученное им от государственного органа. Банк рассмотрел представленный документ и в письменной форме уведомил клиента о том, что данный документ не является решением уполномоченного правоохранительного органа об отмене ограничений и, согласно законодательству Республики Узбекистан, не может служить основанием для разблокировки денежных средств.

Банк неоднократно давал разъяснения клиенту

АО «АВО банк» не оставило обращения клиента без внимания. Банк неоднократно предоставлял клиенту письменные и устные разъяснения, в которых последовательно объяснял причины введения ограничений, основания их применения, полномочия банка, а также порядок действий, необходимых для отмены ограничений, в том числе рекомендуя обратиться в уполномоченные правоохранительные органы и судебные инстанции.

Почему банк не может предоставить определенные документы, полученные от государственных органов

Банк также подчеркивает, что документы, поступающие от уполномоченных правоохранительных органов и имеющие конфиденциальный характер или характер служебной информации, не могут быть предоставлены банком в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Кроме того, банк не имеет права требовать или запрашивать у правоохранительных органов вынесения процессуальных документов об отмене ареста имущества физического лица. Подача ходатайства с просьбой о выдаче таких документов и их истребование являются правом самого гражданина как владельца средств.

Взаимодействие с государственными органами

В целях проверки предоставленной информации и уточнения обстоятельств наложения ограничений банк обратился в правоохранительные органы, а также в Центральный банк Республики Узбекистан. Стоит отметить, что документ об отмене ограничений до настоящего времени в банк не поступал. Сроки отмены ограничений не зависят от банка и определяются решением уполномоченного правоохранительного органа.

Банк продолжает сотрудничество с государственными органами в данном вопросе и содействует скорейшему разрешению ситуации.

Позиция банка по этому вопросу не изменилась: получив соответствующий документ, банк незамедлительно выполнит необходимые действия по разблокировке денежных средств.

Начисление процентов по вкладу

Обращаем ваше особое внимание на то, что ограничение на распоряжение денежными средствами на депозитном счете не прекращает начисление процентов по вкладу.

Проценты начислялись банком в соответствии с условиями договора банковского вклада и действующими процедурами банка до истечения срока действия договора вклада.

Право клиента на судебную защиту

Банк уважает право каждого клиента на защиту своих интересов, в том числе в судебном порядке. Все действия банка основаны на требованиях законодательства, и банк готов обосновать их законность в установленном порядке.

О распространяемых сообщениях

Банк также обращает внимание участников информационного пространства на необходимость ответственного подхода к распространению информации о банке, его клиентах и финансовых операциях.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, распространение недостоверной информации, в том числе сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законом.

В связи с этим АО «АВО банк» призывает представителей средств массовой информации, блогеров, пользователей социальных сетей и других участников информационного пространства учитывать официальную позицию банка при освещении данной ситуации, а также проверять информацию перед ее публикацией.

Позиция банка

Банк и впредь будет действовать строго в рамках законодательства Республики Узбекистан, стремясь при этом оказывать клиентам максимально оперативное и корректное содействие в разрешении возникающих вопросов с уважением к их правам и законным интересам.

По вопросам, связанным с банковским обслуживанием, можно обратиться в колл-центр АО «АВО банк» по номеру телефона (78) 888-78-87.