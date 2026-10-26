Приняты меры по взысканию задолженности: арестовано нежилое здание

·44·Общество
Приняты меры по взысканию задолженности: арестовано нежилое здание

На основании исполнительного документа, находящегося в производстве Заминского районного отдела Бюро принудительного исполнения, были проведены соответствующие исполнительные действия по взыскании задолженности с частного предприятия «A.G.» в пользу АО «Худудгаз таъминот».

В ходе исполнительных действий было арестовано нежилое здание, принадлежащее должнику. Данная мера принята в целях погашения задолженности и обеспечения выполнения требований исполнительного документа.

Стоит отметить, что Заминским районным отделом Бюро продолжается работа в установленном порядке по законному взысканию задолженностей, обеспечению выполнения обязательств субъектами хозяйствования, а также своевременному исполнению судебных актов.

Бюро принудительного исполненияЗаминский районХудудгаз таъминотисполнительный документ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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