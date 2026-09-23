Пекарь — почтенная профессия, но нельзя забывать об обязанностях перед детьми

Разыскиваемое лицо было обнаружено в пекарне. Сотрудники БПИ пожаловали в пекарню на рынке на этот раз вовсе не за покупкой хлеба, а в поисках отца, который на протяжении нескольких лет уклонялся от материального обеспечения своих детей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Бюро принудительного исполнения Наманганской области, было установлено, что гражданин, имеющий задолженность по алиментам, находится в пекарне.

Адресом поисковых мероприятий стала обычная пекарня. Однако здесь существовал вопрос, куда более важный, чем «повседневные хлопоты». Речь шла об отце, который избегал выполнения алиментных обязательств, установленных на содержание его детей.

Сотрудники Бюро принудительного исполнения установили местонахождение должника и приняли меры по его доставке в установленном в рамках исполнительного производства порядке. Сумма задолженности составила 31 млн сумов.

Алименты — это не просто долг. Это обязательство, связанное с повседневными потребностями ребенка, его одеждой, образованием, питанием и будущим.

Поэтому уклонение от содержания ребенка — это не «отсрочка» обязательства, а затягивание выдачи законного права ребенка.

Данная ситуация в очередной раз доказывает необходимость своевременной выплаты алиментов и соблюдения требований, установленных в исполнительных документах.