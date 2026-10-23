В Багате отец выплатил 100 млн сумов алиментов авансом для выезда за границу

В целях доведения до населения, особенно до граждан, выплачивающих алименты, сути и содержания Положения «О порядке уплаты алиментов авансом, а также заключения договора залога по обеспечению обязательств по уплате алиментов», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 808 от 06.10.2018 года, был проведен ряд пропагандистских мероприятий, результаты которых можно увидеть на примере Багатского районного отдела Бюро.

Согласно судебному приказу Межрайонного суда по гражданским делам Багатского района от 22.12.2020 года, с должника Х.Д. в пользу взыскателя А.Х. были назначены алименты на содержание двоих детей.

Данный исполнительный документ поступил в производство Багатского районного отдела Бюро, было возбуждено исполнительное производство, и в отношении должника были установлены ограничения.

В результате разъяснительной работы и исполнительных действий, проведенных государственным исполнителем К. Тиллаевым, должник Х.Д. выразил желание выехать на работу в Россию и попросил снять установленные в отношении него ограничения.

После этого государственный исполнитель произвел расчет алиментов на 5 лет, и, поскольку взыскатель и должник пришли к взаимному согласию, должник Х.Д. выплатил 100 млн сумов алиментов авансом, а взыскатель А.Х. отозвал исполнительный документ.