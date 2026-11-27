Некоторые думают, что задолженность по алиментам можно погасить позже. Однако законодательство предусматривает ряд мер ответственности за неисполнение обязательств по уплате алиментов. Этот процесс может проходить в четыре этапа.

1-й этап. Ограничение выезда за границу.

При возникновении задолженности по алиментам Бюро принудительного исполнения может временно ограничить выезд должника из страны. Возможность выезда за границу будет ограничена до полного погашения долга.

2-й этап. Административная ответственность.

В соответствии со статьей 47⁴ Кодекса об административной ответственности, неуплата алиментов, установленных решением суда, влечет административную ответственность. В таких случаях может быть применено административное взыскание, включая административный арест на несколько суток.

3-й этап. Уголовная ответственность.