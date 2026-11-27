Что будет, если не платить алименты?
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- Неисполнение обязательств по уплате алиментов влечет за собой меры ответственности, предусмотренные законодательством в четыре этапа.
- На первом этапе ограничивается выезд должника за границу.
- В дальнейшем может быть применено административное взыскание, включая административный арест на несколько суток в соответствии со статьей 47⁴ Кодекса об административной ответственности.
Некоторые думают, что задолженность по алиментам можно погасить позже. Однако законодательство предусматривает ряд мер ответственности за неисполнение обязательств по уплате алиментов. Этот процесс может проходить в четыре этапа.
1-й этап. Ограничение выезда за границу.
При возникновении задолженности по алиментам Бюро принудительного исполнения может временно ограничить выезд должника из страны. Возможность выезда за границу будет ограничена до полного погашения долга.
2-й этап. Административная ответственность.
В соответствии со статьей 47⁴ Кодекса об административной ответственности, неуплата алиментов, установленных решением суда, влечет административную ответственность. В таких случаях может быть применено административное взыскание, включая административный арест на несколько суток.
3-й этап. Уголовная ответственность.
Статья 122 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Если уклонение от уплаты продолжается после применения административного взыскания и задержка платежа превышает два месяца, встает вопрос об уголовной ответственности. В качестве наказания могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до одного года.
4-й этап. Лишение родительских прав.
Согласно статье 79 Семейного кодекса, лицо, уклоняющееся от выполнения родительских обязанностей, в том числе от уплаты алиментов, может быть лишено родительских прав.
При этом важно помнить один нюанс: лишение родительских прав не освобождает от обязанности платить алименты. Долг по алиментам и обязательство по их выплате сохраняются. Вместе с тем лицо теряет родительские права в отношении ребенка. В дальнейшем такой человек также может быть лишен права требовать материального обеспечения от своего совершеннолетнего ребенка.
Алименты выплачиваются не для бывшего супруга, а на содержание ребенка. Их своевременная уплата — законная обязанность родителя.
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