Серьезная встряска в высшем образовании: Эркинжон Турдимов предъявил жесткие требования ректорам
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- Министр образования и науки Эркинжон Турдимов сообщил о создании специальной рабочей группы для устранения системных недостатков на встрече с ректорами государственных высших учебных заведений.
- В ходе встречи были подвергнуты резкой критике отсутствие работы у 13,8 тысячи выпускников 2026 года и устаревание 5,5 тысячи учебников.
- Также были отмечены проблемы с общежитиями и арендой жилья.
Министр образования и науки Эркинжон Турдимов провел расширенное совещание в критическом ключе с участием ректоров государственных высших учебных заведений (ВУЗов). По итогам встречи было официально объявлено о создании специальной рабочей группы, которая оценит соответствие занимаемым должностям ряда должностных лиц системы.
Согласно официальному сообщению министерства, в центре обсуждения находились реальное состояние качества образования, трудоустройство выпускников, медлительность в работе с обращениями, условия проживания студентов в общежитиях и на съемных квартирах, а также вопросы кадровой политики.
Озвученные шокирующие цифры: какова реальная картина?
В ходе совещания проблемы, годами накапливавшиеся в системе высшего образования, были раскрыты с помощью конкретных и резких показателей:
13,8 тысячи безработных специалистов: ровно 13,8 тысячи выпускников, окончивших государственные ВУЗы в 2026 году, до сих пор не имеют официального трудоустройства;
Учебники «советских времен»: из 29,7 тысячи проанализированных экспертами учебных пособий 5,5 тысячи были изданы более 20 лет назад, а по некоторым важным профильным дисциплинам современная литература полностью отсутствует;
Кризис общежитий и аренды: участились случаи отставания от графика строительства студенческих общежитий, а работа по изучению условий проживания студентов в съемных квартирах и оказанию им помощи во многих ВУЗах велась поверхностно.
«Будет проверено соответствие должности»: чем займется рабочая группа?
Министерство заявило о решимости провести серьезные изменения в системе:
Специальная рабочая группа: поставлена задача изучить соответствие занимаемым должностям руководителей ряда высших учебных заведений, допустивших недостатки, и по результатам внести строгие заключения;
Конкретные сроки: на ответственных лиц возложена персональная ответственность за устранение выявленных недостатков в кратчайшие сроки.
Ректорам дан срок 15 дней: прямой диалог со студентами
Министр дал жесткое указание руководителям ВУЗов выйти из своих кабинетов и напрямую выслушать проблемы молодежи и педагогов:
Открытые двери и прием: ректоры обязаны в течение 15 дней организовать специальные приемы для студентов и профессорско-преподавательского состава, чтобы решать их претензии и проблемы непосредственно на местах;
Четкий план работы: от каждого высшего учебного заведения требуется пересмотреть планы работы с конкретными месячными, квартальными и годовыми задачами для повышения показателей качества.
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