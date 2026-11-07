Серьезная встряска в высшем образовании: Эркинжон Турдимов предъявил жесткие требования ректорам

Министр образования и науки Эркинжон Турдимов провел расширенное совещание в критическом ключе с участием ректоров государственных высших учебных заведений (ВУЗов). По итогам встречи было официально объявлено о создании специальной рабочей группы, которая оценит соответствие занимаемым должностям ряда должностных лиц системы.

Согласно официальному сообщению министерства, в центре обсуждения находились реальное состояние качества образования, трудоустройство выпускников, медлительность в работе с обращениями, условия проживания студентов в общежитиях и на съемных квартирах, а также вопросы кадровой политики.

Озвученные шокирующие цифры: какова реальная картина?

В ходе совещания проблемы, годами накапливавшиеся в системе высшего образования, были раскрыты с помощью конкретных и резких показателей:

13,8 тысячи безработных специалистов: ровно 13,8 тысячи выпускников, окончивших государственные ВУЗы в 2026 году, до сих пор не имеют официального трудоустройства;

Учебники «советских времен»: из 29,7 тысячи проанализированных экспертами учебных пособий 5,5 тысячи были изданы более 20 лет назад, а по некоторым важным профильным дисциплинам современная литература полностью отсутствует;

Кризис общежитий и аренды: участились случаи отставания от графика строительства студенческих общежитий, а работа по изучению условий проживания студентов в съемных квартирах и оказанию им помощи во многих ВУЗах велась поверхностно.

«Будет проверено соответствие должности»: чем займется рабочая группа?

Министерство заявило о решимости провести серьезные изменения в системе:

Специальная рабочая группа: поставлена задача изучить соответствие занимаемым должностям руководителей ряда высших учебных заведений, допустивших недостатки, и по результатам внести строгие заключения;

Конкретные сроки: на ответственных лиц возложена персональная ответственность за устранение выявленных недостатков в кратчайшие сроки.

Ректорам дан срок 15 дней: прямой диалог со студентами

Министр дал жесткое указание руководителям ВУЗов выйти из своих кабинетов и напрямую выслушать проблемы молодежи и педагогов: