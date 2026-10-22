В Узбекистане некоторым проектам в сфере искусственного интеллекта выделят бесплатные ресурсы сроком до 6 месяцев

·40·Узбекистан
В Узбекистане некоторым проектам в сфере искусственного интеллекта выделят бесплатные ресурсы сроком до 6 месяцев

В Узбекистане создана возможность бесплатного или льготного пользования государственной инфраструктурой искусственного интеллекта сроком до шести месяцев для некоторых социально значимых проектов. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 581 от 20 октября 2026 года.

Эта возможность предназначена для проектов высших учебных заведений, научных организаций, стартапов, а также советников акимов по вопросам развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Ресурсы предоставляются через инфраструктуру искусственного интеллекта Министерства цифровых технологий.

До 10 миллионов бесплатных токенов ежемесячно

Проекты, использующие технологию больших языковых моделей, могут бесплатно обрабатывать до 10 миллионов токенов в каждый календарный месяц на протяжении до шести месяцев. Токен — это единица, используемая искусственным интеллектом при обработке текста, объем которой варьируется в зависимости от текста и языка.

Если потребуется больше ресурсов, чем установленный лимит, на дополнительные 50 миллионов токенов применяется 50-процентная скидка на основе тарифов. Неиспользованные бесплатные токены за месяц не переносятся на следующий месяц.

Помимо больших языковых моделей, ресурсы выделяются также для обучения, тестирования, проверки, оценки и запуска других моделей искусственного интеллекта. При этом на основании заявки пользователя можно использовать видеопамять общим объемом не более 120 гигабайт сроком до шести месяцев.

Как отбираются проекты?

Право на пользование бесплатными или льготными ресурсами предоставляется посредством конкурса. Конкурсы проводятся два раза в год — в июле и ноябре. Проекты оцениваются по 100-балльной системе.

Участники, недовольные результатами конкурса, могут в течение трех рабочих дней после объявления результатов отправить апелляцию в электронной форме. Жалобы рассматриваются в течение пяти рабочих дней.

Согласно положению, один пользователь может одновременно воспользоваться этой возможностью только в рамках одного проекта.

Кроме того, запрещается обрабатывать данные, полученные с помощью выделенных ресурсов, в иных целях, нежели установленные, передавать их третьим лицам, копировать, распространять или использовать в коммерческих целях. Исключения составляют случаи, когда иное предусмотрено актами законодательства или договором.

Искусственный интеллектМинистерство цифровых технологийБольшие языковые моделиПостановление Кабинета Министров
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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