Сoror, взысканный с гражданина в размере 116 млн сумов, был выплачен его близкими родственниками

·50·Общество
Сoror, взысканный с гражданина в размере 116 млн сумов, был выплачен его близкими родственниками

Согласно судебному приказу Наманганского межрайонного суда по гражданским делам от 31 октября 2022 года, с должника Х. А. в пользу взыскательницы М. Д. было установлено взыскание алиментов на материальное содержание двух детей.

Однако должник не выполнял возложенные на него обязательства своевременно, в результате чего образовалась задолженность по алиментам в размере 116 млн сумов.

В связи с данным обстоятельством в отношении должника были приняты законные меры, и 19 октября 2026 года Наманганским районным судом по уголовным делам в соответствии с частью четвертой статьи 47 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

В результате принятых мер близкими родственниками должника задолженность по алиментам в размере 116 миллионов сумов была полностью погашена.

Данная ситуация еще раз доказывает, насколько важно для родителей своевременно и добросовестно выполнять обязательства по материальному содержанию своих детей.

НаманганалиментыКодекс об административной ответственностиБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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