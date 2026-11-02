С троих несовершеннолетних детей взыскана задолженность по алиментам в размере 100 миллионов сумов

Содержание детей — это не только законный, но и священный долг родителей!

Согласно исполнительному документу, находившемуся в производстве Мирзаабадского районного отдела Бюро принудительного исполнения, Ш. Усанов, обязанный выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей, долгое время уклонялся от выполнения своих обязательств.

В отношении должника в установленном законом порядке было возбуждено уголовное дело.

В результате следственных действий, проведенных Управлением Бюро принудительного исполнения по Сырдарьинской области в рамках данного уголовного дела, с должника была полностью взыскана задолженность по алиментам в размере 100 миллионов сумов, которая была перечислена на специальную банковскую пластиковую карту матери.

Самое главное, что эти средства послужат обеспечению законных прав и достойного содержания троих несовершеннолетних детей.

Интересы детей — под защитой закона!