С находящегося в розыске отца полностью взыскана задолженность по алиментам

Согласно судебному решению, с ответчика гражданина М.А. было предусмотрено взыскание алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, и исполнительный документ поступил в производство Мирзаабадского районного отдела Бюро принудительного исполнения.

Однако должник-отец не производил выплаты по алиментам и скрывался от государственного исполнителя. В связи с этим в отношении него был объявлен розыск.

В результате проведенных розыскных мероприятий должник-отец был обнаружен, и в пользу его двух несовершеннолетних детей была полностью взыскана задолженность по алиментам в размере 37,3 млн сумов.

Также должнику были разъяснены предусмотренные законодательством меры ответственности за уклонение от исполнения алиментных обязательств.

Мирзаабадский районный отдел Бюро