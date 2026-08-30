Изменится ли правило в отношении квартир на первом этаже с 1 сентября?

·28·Общество
Изменится ли правило в отношении квартир на первом этаже с 1 сентября?

Среди владельцев квартир, расположенных на первом этаже многоэтажных домов, распространяется важное сообщение. В нем говорится, что с 1 сентября 2026 года перевод квартир на первом этаже в категорию нежилых помещений будет запрещен.

Если эта информация подтвердится, возможность перевода таких квартир в нежилую категорию для использования под магазин, офис или в других коммерческих целях будет ограничена.

Однако подтвердить официальный нормативный документ, вводящий данный запрет и вступающий в силу с 1 сентября 2026 года, по открытым официальным источникам не удалось. Поэтому данную новость пока следует воспринимать не как строгий закон, а как информацию, требующую проверки.

Каков действующий порядок?

Согласно действующим правилам, перевод жилого помещения в многоэтажном доме в нежилое осуществляется на определенных условиях.

В частности, в официальных данных указано, что переводимая в нежилое помещение квартира должна располагаться на нижнем этаже здания.

В информации хокимията города Ташкента также отмечается, что перевод квартиры в нежилое помещение может осуществляться для осуществления предпринимательской деятельности или в иных законных целях.

Что требуется для перевода в нежилое помещение?

В действующем порядке предусмотрен ряд требований. В частности:

  • квартира должна располагаться на нижнем этаже;

  • должна быть возможность обустройства отдельного входа;

  • здание не должно находиться в аварийном состоянии;

  • переоборудование не должно нарушать права и законные интересы других лиц.

Эти требования приведены в официальных правовых источниках.

Можно ли переделать квартиру под магазин?

По действующему порядку существует возможность перевода квартиры на первом этаже, отвечающей установленным требованиям, в нежилое помещение в порядке, определенном законодательством. Использование нежилых помещений для предпринимательской деятельности также разрешено в рамках закона.

Поэтому не стоит спешить распространять вывод о том, что «с 1 сентября полностью запрещается переводить все квартиры на первых этажах в нежилые помещения», без подтверждения официальным документом.

Что нужно знать владельцам квартир?

Самый важный аспект заключается в том, что квартира на первом этаже сама по себе автоматически не превращается в магазин или офис. Для этого необходимо получить разрешение в установленном порядке и соблюсти соответствующие требования.

Пока же нет точных данных о том, что официальный источник подтвердил сообщение о вступлении в силу нового запрета с 1 сентября.

В связи с этим не следует распространять новость с формулировкой «принят новый закон», а когда официальный документ будет опубликован, целесообразно осветить его точные требования и исключения.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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