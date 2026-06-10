Гарри Кейн высказался о здоровье и будущем Кристиана Эриксена

·7·Спорт
Гарри Кейн высказался о здоровье и будущем Кристиана Эриксена

Капитан сборной Англии Гарри Кейн направил слова поддержки своему бывшему партнеру по команде Кристиану Эриксену после неприятного инцидента. Датский полузащитник упал на поле, схватившись за грудь во время товарищеского матча с Украиной, что вызвало беспокойство у многих. Этот случай напомнил о страшном эпизоде с остановкой сердца, произошедшем на турнире Евро-2020. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Кейн, ныне выступающий за «Баварию», в интервью изданию ITV Football сообщил, что пытался связаться с Эриксеном. Они вместе играли за «Тоттенхэм» на протяжении шести с половиной лет. Кейн выразил удовлетворение тем, что медики оперативно вмешались, а имплантированный футболисту кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) сработал должным образом.

«Самое главное, что дефибриллятор был рядом и сработал», — сказал Кейн. По его словам, сейчас для Эриксена очень важно отдохнуть в кругу семьи и восстановиться после произошедшего. Английский форвард особо подчеркнул, что здоровье друга стоит на первом месте.

Этот инцидент вызвал серьезные вопросы относительно возможности продолжения профессиональной карьеры 34-летним футболистом. Эриксен, выступавший за такие клубы, как «Аякс», «Тоттенхэм», «Интер» и «Манчестер Юнайтед», остается важной фигурой для своей страны. Однако проблема с сердцем, возникшая во второй раз за пять лет, может поставить его перед сложным выбором.

Кейн так прокомментировал будущее Эриксена: «Теперь ему нужно принять определенные решения». Не исключено, что датская звезда рассмотрит вопрос о завершении карьеры, чтобы сохранить баланс между страстью к спорту и собственной жизнью.

Гарри КейнКристиан ЭриксенБаварияТоттенхэмМанчестер Юнайтед
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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