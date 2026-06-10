Большая чистка в «Тоттенхэме»: Ив Биссума и еще 10 футболистов покинули команду

·0·Спорт
Большая чистка в «Тоттенхэме»: Ив Биссума и еще 10 футболистов покинули команду

Клуб «Тоттенхэм» принял решение о радикальном обновлении состава после неудачного сезона 2025-26. Лондонцы официально объявили о расставании с 11 футболистами, у которых истекли контракты. Самым заметным именем в этом списке стал полузащитник Ив Биссума, покидающий команду после череды проблем последних лет. Об этом сообщает портал Goal.com.

Биссума, перешедший из «Брайтона» в 2022 году, провел за «шпор» 111 матчей во всех турнирах. Он сыграл ключевую роль в завоевании трофея в 2025 году, выйдя в стартовом составе в победном финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Однако его последний год в Северном Лондоне запомнился дисциплинарными проблемами и нестабильной игрой.

Отношения между Биссума и клубом резко ухудшились при главном тренере Томасе Франке. Датский специалист был недоволен регулярными опозданиями игрока на тренировки и исключил его из заявки на матч за Суперкубок против «ПСЖ» и игры Лиги чемпионов. Ранее бывший тренер Анге Постекоглу также отстранял его на одну игру за неподобающее поведение.

Среди покидающих клуб есть не только игроки основной команды, но и представители молодежной системы. Клуб попрощался с членами команды У-21: Пеле Арганезе-Макдермоттом, Тайреллом Эшкрофтом, Лео Блэком, Данте Кассановой, Мэттью Крейгом и Калумом Логаном. Также новые контракты не были предложены игрокам У-18: Джамелю Беггсу, Самалу Бангуре и Леону Миртаю.

Элайджа Апсон отклонил предложенное «Тоттенхэмом» новое соглашение и решил продолжить карьеру в другом клубе. Таким образом, лондонский клуб значительно сокращает состав перед новым сезоном, освобождая место для крупных трансферов.

ТоттенхэмИв БиссумаТрансферыАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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