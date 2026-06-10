Арсен Венгер встал на защиту Килиана Мбаппе: он стал жертвой в «Реал Мадриде»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал критику в адрес Килиана Мбаппе, подчеркнув, что нападающего несправедливо обвиняют в проблемах «Реал Мадрида». По мнению легендарного тренера, французскую звезду сделали «козлом отпущения» в мадридском клубе, но он вернется в свою лучшую форму на предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам Венгера, Килиан Мбаппе попал в состав «Реал Мадрида», который находится не на своем прежнем уровне. «Сейчас есть один человек, от которого все ждут многого — это Килиан Мбаппе. Я готов поспорить, что он проведет великолепный чемпионат мира. В этом сезоне его часто несправедливо критиковали. Он оказался в «Реал Мадриде» среднего уровня. Раньше в Мадриде было десять игроков мирового класса, а сейчас всего три или четыре», — сказал Венгер в интервью изданию Ле Фигаро.

Специалист считает, что тот факт, что Мбаппе из-за травм получал меньше игровой практики по ходу сезона, может пойти на пользу сборной Франции. В то время как многие звезды приезжают на крупные турниры уставшими, 27-летний нападающий будет физически свежим. Венгер отметил, что после финала Лиги чемпионов у многих футболистов не остается сил, но Мбаппе отправится на турнир в Северной Америке с большим запасом энергии.

Также Арсен Венгер считает сборную Франции под руководством Дидье Дешама главным фаворитом предстоящего чемпионата. Он утверждает, что ни у одной другой команды нет такой атакующей мощи и физической силы, как у французов. «Я ставлю Францию выше остальных. У нас есть такие нападающие, что если к 70-й минуте счет 0:0, соперник все равно проиграет. Физическая мощь делает разницу», — добавил тренер.