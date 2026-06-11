Аклиуш, находящийся в сфере интересов ПСЖ и Ливерпуля, подтвердил уход из клуба летом

·23·Спорт
Аклиуш, находящийся в сфере интересов ПСЖ и Ливерпуля, подтвердил уход из клуба летом

Молодая звезда «Монако» Магнес Аклиуш официально объявил о готовности перейти в топ-клуб в текущее летнее трансферное окно. 24-летний плеймейкер привлек внимание европейских грандов — «ПСЖ» и «Ливерпуля» — после выдающегося сезона в Лиге 1. Футболист положил конец слухам о своем будущем, признав, что следующий логичный шаг в его карьере — это трансфер. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Креативный полузащитник в сезоне 2025/26 провел за «Монако» 31 матч, забил 6 голов и стал одним из самых востребованных талантов французского футбола. В интервью изданию Нике-Матин Аклиуш прояснил ситуацию перед поездкой в США на чемпионат мира 2026 года. «Будет ли следующим шагом летний трансфер? Да, но сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира», — сказал он.

Несмотря на высокую вероятность ухода, Аклиуш решил сосредоточиться на своих профессиональных обязательствах перед сборной. Он понимает, что может сыграть важную роль в составе сборной Франции на турнире за океаном, и его выступления на мировой арене определят его рыночную стоимость и выбор нового клуба. Футболист добавил, что не хочет проявлять неуважение к своему нынешнему клубу, рассуждая о трансферном окне.

«ПСЖ» давно следит за этим вингером и рассматривает его как важную часть проекта по сбору лучших талантов Франции. Однако они не одиноки в этой гонке: представители английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» также внимательно следят за ситуацией. По сообщениям, «Монако» требует за свою звезду не менее 50 миллионов евро.

ТрансферыПСЖЛиверпульМонакоФранция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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