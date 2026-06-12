Джалолиддин Машарипов принял участие в официальной фотосессии сборной к ЧМ-2026

До начала захватывающего и исторического чемпионата мира по футболу 2026 года в Северной Америке остались считанные дни. В то время как все узбекские болельщики с большой надеждой и волнением ждут дебютного матча нашей национальной сборной, из лагеря нашей команды пришли очень приятные и обнадеживающие новости. В последние дни вокруг здоровья лидера и талантливого полузащитника нашей сборной Джалолиддина Машарипова и его участия в мундиале ходило множество тревожных слухов. Появились даже неприятные сообщения о том, что опытный футболист может быть исключен из окончательной заявки на чемпионат мира из-за неожиданной травмы.

Согласно инсайдерской информации, у нашего талантливого вингера возникли боли и серьезные проблемы в области поясницы. Однако эти неприятные известия недолго тревожили наших болельщиков.

10-й номер в строю и готов к борьбе!

Радостная новость для наших болельщиков заключается в том, что, несмотря на распространившиеся опасения, Джалолиддин Машарипов в настоящее время находится на территории США вместе с членами нашей сборной и продолжает тренировки. Он не только в строю, но и принял активное участие в официальном медиа-дне и фотосессии сборной, организованных ФИФА. Наш талантливый футболист в своей традиционной и любимой под 10-м номером футболке национальной сборной с улыбкой позировал в студиях Северной Америки. Это свидетельствует о том, что он готов поднять командный дух и принять участие в предстоящих напряженных матчах.

Об этом сообщил известный спортивный комментатор нашей страны Даврон Файзиев, поделившись эксклюзивными фотографиями на своей официальной странице в Telegram. Нет сомнений, что присутствие нашего лидера в составе придаст сил и поднимет боевой дух «белых волков».

Стоит отметить, что национальная сборная Узбекистана, впервые в истории участвующая в финальной стадии чемпионата мира, проведет свой дебютный матч группового этапа против одного из сильнейших и именитых представителей Южной Америки — сборной Колумбии. Этот исторический поединок, который с нетерпением ждет вся наша страна, состоится 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени и начнется в указанное время. Вместе с миллионами наших соотечественников, которые будут прикованы к экранам, мы желаем нашим ребятам победы!

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