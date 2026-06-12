Брайтон предложил 30 миллионов фунтов за защитника Тоттенхэма Луку Вушковича

·31·Спорт
Брайтон предложил 30 миллионов фунтов за защитника Тоттенхэма Луку Вушковича

Клуб «Брайтон» направил официальное предложение в размере 30 миллионов фунтов стерлингов за защитника «Тоттенхэма» Луку Вушковича. Этот шаг стал неожиданным поворотом в трансферных переговорах между двумя клубами. Согласно сообщениям, 19-летний хорватский центральный защитник стал главной целью команды Фабиана Хюрцелера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Лука Вушкович успел проявить себя в прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Гамбург». Он провел 28 матчей в Бундеслиге и, несмотря на позицию защитника, сумел забить 6 голов. Сообщается, что молодой талант отдает предпочтение проекту «Брайтона» для своего дальнейшего развития.

В то же время «Брайтон» занимает твердую позицию в отношении своего защитника Яна Пола ван Хекке. По словам руководителя клуба Пола Барбера, «Тоттенхэм» дважды направлял предложения по нидерландскому футболисту, но оба раза получил отказ. «Брайтон» оценивает своего защитника в 70 миллионов фунтов.

«Тоттенхэм» проявляет интерес к кандидатуре Ван Хекке, стремясь решить проблемы в линии обороны. Однако предложение по Луке Вушковичу может поставить лондонский клуб перед сложным выбором. В настоящее время будущее таких защитников «шпор», как Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро, также остается под вопросом.

БрайтонТоттенхэмЛука ВушковичТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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