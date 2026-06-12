Величайшие звезды в истории чемпионатов мира: Пеле на первом месте, Месси — на третьем

·1·Спорт
Величайшие звезды в истории чемпионатов мира: Пеле на первом месте, Месси — на третьем

Опубликован рейтинг футболистов, оставивших самый большой след в истории чемпионатов мира, в котором Лионель Месси занял лишь третье место, сообщает Планет Футбол.

При составлении рейтинга учитывались количество участий в мундиалях, завоеванные трофеи, голы, количество матчей и влияние на турнир. Первое место досталось Пеле. Легенда Бразилии остается единственным футболистом, выигравшим чемпионат мира трижды. Он стал чемпионом в 1958 году в возрасте 17 лет, а в 1970 году вновь привел Бразилию к победе.

На втором месте оказался Диего Марадона, который привел Аргентину к чемпионству на мундиале 1986 года. Лионель Месси занял третье место благодаря победе со сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, дублю в финале против Франции и рекорду в 26 сыгранных матчей на чемпионатах мира. Далее в списке идут Криштиану Роналду, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Гарринча, Франц Беккенбауэр, Кафу и Мирослав Клозе.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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