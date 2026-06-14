Ральф Рангник отклонил предложение Милана и продлил контракт с Австрией

Ральф Рангник положил конец всем слухам о своем будущем, подписав новый контракт со сборной Австрии. Несмотря на серьезный интерес со стороны итальянского «Милана», опытный специалист решил продолжить работу с национальной командой и после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Для Австрийского футбольного союза (ÖФБ) это соглашение стало важной и приятной новостью. Согласно новому договору, Рангник останется на своем посту как минимум до конца 2027 года. Если Австрия квалифицируется на Евро-2028, контракт будет автоматически продлен до завершения турнира. Это решение стало неожиданным ударом для руководства «Милана», планировавшего начать новый проект на «Сан-Сиро».

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» в конце мая встречался с представителями «Милана» в Вене. Однако Рангник предпочел стабильность в сборной возвращению в Серию А. В ходе переговоров тренер выдвинул условия не только по зарплате, но и по улучшению профессиональной рабочей среды и формированию специального технического штаба, на что федерация согласилась.

С момента прихода в команду в 2022 году Рангник кардинально изменил австрийский футбол. Несмотря на поражение от Турции на Евро-2024, его статистика впечатляет: 27 побед и 8 ничьих в 45 матчах. Его средний показатель в 1,98 очка за игру является лучшим среди тренеров сборной Австрии с 1945 года.

В настоящее время сборная Австрии не проигрывает на своем поле уже 14 матчей подряд. Это национальный рекорд, свидетельствующий о высоком моральном духе команды перед чемпионатом мира в Северной Америке.