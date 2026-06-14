В то время как всё внимание мира приковано к матчам ЧМ-2026, стартовавшим на великолепных стадионах за океаном, миллионы узбекских болельщиков испытывают особый трепет. Ведь национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии мирового первенства. Это историческое событие находится в центре внимания спортивной общественности, известных экспертов и тренеров не только в нашей стране, но и в соседних государствах.

Главный тренер клуба «Енисей», выступающего в Первой лиге России, Сергей Ташуев с воодушевлением высказался о нашей сборной, защищающей честь Родины на полях США, Канады и Мексики, и, в частности, о лидере обороны «Манчестер Сити» — одного из сильнейших клубов планеты — Абдукодире Хусанове.

«Кто бы мог подумать, что мальчишка, игравший за 500 долларов в месяц, станет звездой «Манчестер Сити»?»

Опытный российский специалист отметил, что с большим интересом наблюдает за стремительным взлетом узбекского таланта, против которого он когда-то играл в Беларуси:

«Мне очень интересно наблюдать за игрой Абдукодира Хусанова, который в свое время выходил против солигорского «Шахтера», когда я его тренировал, в составе белорусского «Энергетика-БГУ». Честно говоря, тогда я даже не заметил, кто такой этот Хусанов. Против нас играл какой-то паренек, и, кажется, в том матче мы победили со счетом 1:0.

Кто бы мог тогда подумать, что этот парень впоследствии станет одним из ключевых лидеров мирового гранда — «Манчестер Сити»? Сейчас, глядя на него, мне очень интересно сравнивать того скромного юношу, получавшего всего 500 долларов в месяц, с суперзвездой, блистающей сегодня в «Сити». Эта карьера — прекрасный пример для всех молодых людей, идущих за своей мечтой. Нужно неустанно трудиться и развиваться, и тогда в жизни всегда откроются двери к большим возможностям».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с историческим и красивым трансферным путем гордости узбекского футбола Абдукодира Хусанова от Беларуси до «Манчестер Сити»:

Период карьеры и клубы Статус и трансферная стоимость Общее количество матчей Участие в турнирах Результативность (Голы) Мнение тренера Сергея Ташуева Академия «Бунёдкор» Воспитанник (до профессионального старта) Молодежная команда Местные турниры — Период становления «Энергетик-БГУ»

(Беларусь, 2022-2023) Профессиональный дебют

(Зарплата 500 долларов в месяц) Высшая лига Беларуси Внутренний чемпионат и кубок Открытие таланта «Против нас играл какой-то паренек» «Ланс» (Франция) 1,5 года блестящей карьеры Матчи Лиги 1 Франции Еврокубки и чемпионат Внимание топ-клубов Рост мастерства «Манчестер Сити»

(Англия, с 2025 года) 40 миллионов евро сумма трансфера 47 официальных матчей Премьер-лига, ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги 1 гол

(в Кубке Англии) «Один из ключевых лидеров команды»

Рекорды звезды за 40 миллионов евро, вышедшей из Беларуси

Напомним, что хотя Абдукодир Хусанов прошел школу академии столичного «Бунёдкора», свои первые шаги в большом футболе он сделал в 2022-2023 годах в чемпионате Беларуси. Именно в то время российский специалист Сергей Ташуев возглавлял ведущую команду Беларуси — «Шахтер» (Солигорск).

Яркая игра Абдукодира в Европе привлекла внимание французского клуба «Ланс». Наш соотечественник, ставший «непроходимой стеной» в составе лидера Франции за полтора года, попал на радары скаутов со всего мира. В результате 20 января 2025 года король Англии и мирового футбола «Манчестер Сити» приобрел узбекского футболиста за 40 миллионов евро.

С тех пор под руководством Хосепа Гвардиолы Хусанов принял участие в 47 матчах в таких престижных турнирах, как Английская Премьер-лига, Кубок страны, Кубок лиги и Лига чемпионов УЕФА (ЛЧ), сформировав надежную линию обороны, а также забил один красивый гол в Кубке Англии. Сегодня он высоко несет флаг нашей Родины на полях ЧМ-2026!

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